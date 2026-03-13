Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Punto de partida
Punto de partida

Nueve años sin ganar un peso: cómo Roberto Chame construyó Redelcom y la vendió a Mercado Libre

La empresa que fundó en 2010 para competir con Transbank no pudo operar hasta 2019. 16 días después de su lanzamiento vino el estallido social. Después vino la pandemia. Este es su relato en el podcast MAS Pitch.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 14 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

Juan Pablo Silva emprendimiento empresas Transbank FinTech
<p>Roberto Chame</p>

Roberto Chame

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

El negocio chileno de segunda mano que vistió a la primera dama en el cambio de mando
2
Coffee break

Despidos en Zapping: startup cierra canal de contenido propio Zapping Not TV
3
Coffee break

La previa al cambio de mando de la primera dama en Viña Santa Rita
4
Coffee break

¿Qué decía el papel de Boric a Kast?
5
Coffee break

Anónimo se apropió del nombre de la cuenta de Presidencia en X
6
Coffee break

Corte confirma millonario pago a fundadores de BodyTrainer
7
Coffee break

La despedida del mundo cervecero a Ben Wood
8
Coffee break

Los tres destinos chilenos destacados por la revista Time

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete