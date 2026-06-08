Una semana después de Anthropic: OpenAI presenta solicitud para salir a bolsa en EEUU

La startup que desarrolla ChatGPT presentó confidencialmente su trámite, pero indicó que aún no ha decidido una fecha para ejecutar la apertura.

Este lunes por la tarde, OpenAI anunció formalmente que presentó una solicitud confidencial ante el regulador estadounidense para iniciar su proceso de apertura en bolsa.

La noticia llega exactamente una semana después de que su principal competencia, Anthropic, diera a conocer que inició el mismo trámite en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, su sigla en inglés).

“Recientemente presentamos un formulario S-1 confidencial. Anticipamos que se filtrará, así que simplemente lo estamos anunciando. Aún no hemos decidido la fecha”, dijo la compañía en un comunicado.

Al ser un trámite confidencial, la tecnológica no entregó detalles, cifras o el monto que aspira recaudar.

OpenAI fue la startup que desató la carrera y el boom de la inteligencia artificial cuando lanzó públicamente ChatGPT en noviembre de 2022, chatbot que actualmente es utilizado por más de 1.000 millones de usuarios mensuales.

La presentación de la compañía liderada por Sam Altman se inscribe en una ola de salidas a bolsa que tiene a Wall Street expectante.

Además de Anthropic, SpaceX, la empresa de cohetes de Elon Musk, encamina su debut bursátil para este viernes a una valorización cercana a los US$ 2 billones.

La cercanía de los calendarios instala una eventual competencia por captar capital.

La última valoración privada conocida de OpenAI fue de US$ 852 mil millones, fijada a fines de marzo. Anthropic, en tanto, cerró recientemente una ronda que la situó en torno a los US$ 965 mil millones, superando a su competidora. Según reportes, analistas proyectan que una colocación pública de OpenAI podría empujar su valor por sobre el billón de dólares, lo que la convertiría en una de las mayores aperturas tecnológicas registradas. Esas cifras, sin embargo, son estimaciones de mercado y no datos del registro confidencial.

Hacia una IA general "personal"

La confirmación llegó minutos después de que Altman publicara un blog sobre lo que describe como la "tercera fase" de OpenAI. El texto sostiene que la economía está empezando a reorganizarse en torno a la IA y que el desafío es convertir la capacidad de frontera en herramientas que cualquier persona y organización puedan usar.

Altman en su blog planteó tres objetivos centrales. El primero es construir un "investigador automático de IA", un sistema capaz de acelerar y automatizar de forma creciente la propia investigación; la compañía estima que hacia marzo de 2028 una fracción significativa de su trabajo de investigación podría ser realizada por sistemas de IA en conjunto con sus equipos humanos.

El segundo es acelerar la economía y la productividad procurando que las ganancias se distribuyan de forma amplia.

El tercero, "darle a cada persona en la Tierra una IA general (AGI, en inglés) personal".