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Una semana después de Anthropic: OpenAI presenta solicitud para salir a bolsa en EEUU

La startup que desarrolla ChatGPT presentó confidencialmente su trámite, pero indicó que aún no ha decidido una fecha para ejecutar la apertura.

Por: Renato Olmos

Publicado: Lunes 8 de junio de 2026 a las 18:32 hrs.

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<p>Sam Altman, CEO de OpenAI, desarrollador de ChatGPT. Foto: Bloomberg</p>

Sam Altman, CEO de OpenAI, desarrollador de ChatGPT. Foto: Bloomberg

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