Anthropic presenta solicitud para salir a bolsa en EEUU ante la demanda de Claude
En los últimos meses, la startup se ha posicionado como uno de los principales laboratorios de inteligencia artificial junto con OpenAI, que también se abriría a bolsa este año.
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Días después de cerrar una ronda que la valorizó en US$ 965 mil millones, este lunes Anthropic anunció la presentación de una solicitud para salir a bolsa en Estados Unidos.
En un comunicado, la startup desarrolladora de Claude confirmó que “presentó de forma confidencial un borrador de declaración de registro en el formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, su sigla en inglés) de Estados Unidos para una propuesta de oferta pública inicial de nuestras acciones ordinarias”.
La compañía liderada por Dario Amodei agregó que la oferta pública inicial propuesta dependerá “de las condiciones del mercado y otros factores” una vez que la SEC complete su revisión. “Todavía no se ha fijado el número de acciones que se ofrecerán ni el precio”, acotó.
En los últimos meses, la startup se ha posicionado como uno de los principales laboratorios de inteligencia artificial junto con OpenAI -que también se abriría a bolsa este año- gracias a Claude, un chatbot con grandes capacidades para programar, escribir código y delegar tareas en sus modalidades de Claude Code y Claude Cowork.
Un ejemplo es la reciente aparición de uno de sus fundadores, Chris Olah, en la presentación de la primera encíclica del papa León XIV con foco en IA y su desarrollo.
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