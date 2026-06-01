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Anthropic presenta solicitud para salir a bolsa en EEUU ante la demanda de Claude

En los últimos meses, la startup se ha posicionado como uno de los principales laboratorios de inteligencia artificial junto con OpenAI, que también se abriría a bolsa este año.

Por: Renato Olmos

Publicado: Lunes 1 de junio de 2026 a las 12:24 hrs.

Startups Inteligencia Artificial IA tecnología apertura a bolsa Renato Olmos
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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