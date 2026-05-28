Anthropic cierra ronda con una valoración récord para una startup de IA de US$ 965 mil millones y supera a OpenAI
La ronda Serie H, liderada por Altimeter, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia, deja al desarrollador de Claude por sobre la creadora de ChatGPT en medio de rumores por una eventual salida a la bolsa este año.
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La estadounidense Anthropic, desarrolladora del asistente de inteligencia artificial Claude, anunció este jueves el cierre de una ronda Serie H por US$ 65 mil millones que la valora en US$ 965 mil millones, la cifra más alta alcanzada por una startup del sector y un monto que la posiciona como la compañía de IA más valiosa del mundo.
La operación fue liderada por Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia Capital, y con participación de Capital Group, Coatue, D1 Capital Partners, GIC, ICONIQ y XN. La ronda incluye US$ 15 mil millones en compromisos previos de los grandes operadores de nube, entre ellos, Amazon.
El anuncio marca un nuevo salto en una trayectoria inusualmente acelerada. La firma valía US$ 61.500 millones en marzo de 2025, llegó a US$ 183.000 millones en su Serie F de septiembre y cerró en febrero de 2026 una Serie G de US$ 30.000 millones a US$ 380.000 millones. Con esta operación, su valoración supera a la de OpenAI -US$ 852.000 millones tras su ronda de marzo- por primera vez.
Según un comunicado de la compañía, los recursos se destinarán a financiar su investigación en seguridad e interpretabilidad, ampliar capacidad de cómputo para responder a la demanda por Claude y escalar productos y alianzas. La firma señaló que sus ingresos superaron los US$ 47 mil millones a comienzos de mayo, tras un crecimiento sostenido desde su anterior ronda en febrero.
"Claude es cada vez más indispensable para nuestra creciente comunidad global de clientes, y trabajamos sin descanso para que herramientas como Claude Code y Cowork sean más útiles, potentes y adaptables a sus necesidades", dijo Krishna Rao, director financiero de Anthropic. El ejecutivo agregó que el financiamiento permitirá "atender la demanda histórica" que enfrenta la empresa y mantenerse "en la frontera de la investigación".
La ronda también sumó a socios estratégicos de infraestructura -Micron, Samsung y SK Hynix-, claves en el suministro mundial de memoria, almacenamiento y chips. En paralelo, Anthropic detalló una expansión sustancial de su capacidad de cómputo en las últimas semanas: acuerdos con Amazon por hasta cinco gigawatts de nueva capacidad, con Google y Broadcom por cinco gigawatts en chips TPU de próxima generación, y con SpaceX para acceder a capacidad de GPU en sus clústeres Colossus 1 y Colossus 2.
La compañía remarcó además que Claude es el primer modelo de frontera disponible en las tres mayores plataformas de nube del mundo -Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure-, y que AWS se mantiene como su principal proveedor de nube y socio de entrenamiento.
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