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Anthropic cierra ronda con una valoración récord para una startup de IA de US$ 965 mil millones y supera a OpenAI

La ronda Serie H, liderada por Altimeter, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia, deja al desarrollador de Claude por sobre la creadora de ChatGPT en medio de rumores por una eventual salida a la bolsa este año.

Por: Renato Olmos

Publicado: Jueves 28 de mayo de 2026 a las 14:23 hrs.

Inteligencia Artificial IA tecnología Levantamiento de capital Renato Olmos
<p>Anthropic cierra ronda con una valoración récord para una startup de IA de US$ 965 mil millones y supera a OpenAI</p>

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