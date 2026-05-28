AmiPASS, competidor afectado por presunta colusión: “Presentíamos que algo más allá de lo comercial estaba sucediendo”
El CEO de la empresa afirmó que los contratos involucrados eran de al menos US$ 600 millones anuales.
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Entre 2000 y 2008, Patricio Dueñas se desempeñó como gerente general en Sodexo.
18 años después, la firma de capital francés, que en 2024 pasó a operar bajo el nombre Pluxee y que este martes fue acusada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por presunta colusión junto a la empresa Edenred; no solo es su exempleador, sino que también el principal competidor de su negocio: amiPASS.
Se trata de una plataforma que fundó en 2011 y que tiene como principal línea de negocio la administración de beneficios de alimentación y bonos a trabajadores de empresas.
En su escrito, de hecho, la FNE la destacó como el tercer principal actor en este mercado durante el período investigado (2013-2021). Esto, no obstante, detrás de Pluxee y Edenred, que acapararon casi el 80% del mercado, según la FNE.
Dueñas aseguró a DF que se enteró de la investigación en septiembre de 2021, cuando supo que su celular había sido intervenido por casi un año y que la Fiscalía había incautado celulares y computadores a los gerentes de su competencia.
Desde ese entonces, es asesorado por el expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Tomás Menchaca.
El CEO de amiPASS afirmó que hoy ciertos hechos le cuadran: al analizar las licitaciones en que participaban, “nos llamaba mucho la atención el estricto orden de adjudicación que seguían ambas empresas, presentíamos que algo más allá de lo estrictamente comercial estaba sucediendo (...) Nos llamaba la atención cómo se intercambiaban, lo que ahora entenedemos correspondía al balance que hacían entre ellos”.
¿Cuánto estima que le afectó a su negocio? En la acusación de la Fiscalía se mencionan contratos con entidades como LAN (hoy Latam), Cencosud, Junaeb, Vial y Vives y servicios de salud. Así, Dueñas dice que el monto alcanza cifras muy importantes, porque si se consideran solo las empresas señaladas en la acusación, son contratos por US$ 600 millones al año.
¿Ejercerán acciones legales? Dueñas afirmó que “es lo que nos corresponde” y que defenderán los intereses de la empresa “en todas las instancias que corresponda. Es un tema de extrema gravedad, que sin duda produjo un efecto en nuestros resultados financieros”.
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