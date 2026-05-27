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El detalle de los $ 30 mil millones en deudas “fantasmas” que acusa De Grange al MTT de la administración Boric

La llamada “Inspección total del Estado” descubrió servicios prestados sin ningún tipo de contratos ni trámites administrativos. La cartera analiza acciones legales, mientras el exministro Juan Carlos Muñoz calificó como "llamativas" las denuncias "dado que tanto los contratos como los actos administrativos del Estado pasan por filtros legales".

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Miércoles 27 de mayo de 2026 a las 08:26 hrs.

Valeria Ibarra telecomunicaciones deuda José Antonio Kast Gabriel Boric
<p>El detalle de los $ 30 mil millones en deudas “fantasmas” que acusa De Grange al MTT de la administración Boric</p>

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