“Inspección total”: comienzan auditorías “con lupa” ordenadas por el Gobierno en todos los ministerios
El proceso, que también tiene plazos específicos, abarcará áreas críticas como las transferencias de recursos, contratación pública, ejecución presupuestaria y gestión de personal.
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En La Moneda se desarrolló este viernes la primera sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno, establecido por la administración del Presidente José Antonio Kast, que tiene por objetivo realizar auditorías en todos los ministerios para constatar el Estado financiero de todas las reparticiones.
Bajo el título “Inspección Total” con una lupa entre sus letras y con el lema “activar, ordenar y avanzar” llevarán adelante su misión en el Comité Estratégico que preside la subsecretaria general de la Presidencia (Segpres), Constanza Castillo, y es integrado por los subsecretarios del Interior, Máximo Pavez y de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez y por el asesor de la Presidencia Francisco Riveros.
El proceso se desarrollará durante los primeros seis meses de gobierno, abarcando áreas críticas como las transferencias de recursos, grandes contratos, contratación pública, ejecución presupuestaria y gestión de personal.
El citado comité definirá prioridades, una coordinación técnica a cargo del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y una ejecución en terreno por parte de las unidades de auditoría de cada ministerio y servicio.
“Hemos iniciado la auditoría total que nos permitirá conducir y agilizar este proceso en un esfuerzo inédito, donde activaremos a más de 1.000 auditores internos para revisar el estado de las cuentas fiscales y decirle con total transparencia a los chilenos en que se gastó cada peso público”, dijo la subsecretaria Castillo.
Castillo precisó que se acordó que los servicios públicos remitan información en cinco áreas: transferencias y convenios, contrataciones públicas, grandes contratos, contratación de funcionarios públicos; y gestión presupuestaria.
Los servicios deberán remitir información correspondiente al año 2025 y hasta el 11 de marzo de 2026 en un plazo de 17 días, es decir, hasta el 6 de abril; y luego se va a preparar un informe preliminar para el 10 de abril.
Hasta el 16 de abril, además, se deberá remitir la información de 2024; hasta el 27 de abril, la de 2023; y hasta el 6 de mayo la de 2022.
La instrucción aplicará para los órganos del Gobierno Central y, "en caso de encontrar nuevos hallazgos o información, iremos derivándolos a organismos correspondientes. Nuestro compromiso es avanzar con transparencia, responsabilidad y rapidez para los chilenos”, concluyó Castillo.
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