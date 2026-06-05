Segunda vez en La Moneda: Embajador de EEUU se reúne con el Presidente José Antonio Kast
En la cita participó además el canciller Francisco Pérez Mackenna.
Noticias destacadas
Para abordar “temas económicos y estratégicos de la relación bilateral entre ambas naciones” este viernes el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, llegó hasta el Palacio de La Moneda para reunirse con el Presidente de la República, José Antonio Kast.
En las fotografías compartidas por presidencia –junto a un escueto comunicado– se logra ver además al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien también participó de la reunión, que tuvo una extensión cercana a las dos horas.
La instancia fue la segunda vez de Judd en el palacio presidencial, luego del 12 de marzo, cuando Kast lo recibió en el palacio junto al subsecretario de estado norteamericano, Christopher Landau.
En aquella ocasión, también fueron tratados temas relacionados a la cooperación bilateral y en materia económica, así como también la seguridad fue uno de las temáticas conversadas.
Reunión con parlamentarios
Más temprano Judd se reunió además con el diputado del Partido Republicano, Stephan Schubert, quien es presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja.
El mencionado encuentro, tuvo como tópicos el “mecanismo de revisión de inversiones o investment screening, medidas de control tecnológico para proteger derechos de autor e implementación de UPOV 91, contemplada en el TLC, entre otros”, según compartió el propio Judd en un post de X.
En el post, Judd calificó el diálogo como “franco y constructivo para seguir fortaleciendo la cooperación entre Chile y Estados Unidos”.
Me reuní con el diputado Stephan Schubert @SchubertRubio, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, para conversar sobre temas clave de la agenda bilateral: mecanismo de revisión de inversiones o investment screening, medidas de control tecnológico para… pic.twitter.com/oGJQR6VQfq
Me reuní con el diputado Stephan Schubert @SchubertRubio, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, para conversar sobre temas clave de la agenda bilateral: mecanismo de revisión de inversiones o investment screening, medidas de control tecnológico para… pic.twitter.com/oGJQR6VQfq— U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) June 5, 2026
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
Primer movimiento tras la compra: Toesca instala a Alejandro Bezanilla al frente de Primus
La gestora y su socio TC Latin American Partners completaron la adquisición del 90% del factoring y renovaron completamente el directorio. Tres representantes de Toesca integrarán la nueva mesa.
Johann Harnoss, experto de BCG: “Chile tiene que definir en qué industrias y mercados del futuro quiere ser líder mundial en innovación”
El ejecutivo valoró la visibilidad internacional del país y su red de talento en el exterior, pero advirtió de los altos niveles de burocracia interna de las grandes empresas y la baja inversión en I+D.
El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
BRANDED CONTENT
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete