Segunda vez en La Moneda: Embajador de EEUU se reúne con el Presidente José Antonio Kast

Para abordar “temas económicos y estratégicos de la relación bilateral entre ambas naciones” este viernes el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, llegó hasta el Palacio de La Moneda para reunirse con el Presidente de la República, José Antonio Kast.

En las fotografías compartidas por presidencia –junto a un escueto comunicado– se logra ver además al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien también participó de la reunión, que tuvo una extensión cercana a las dos horas.

La instancia fue la segunda vez de Judd en el palacio presidencial, luego del 12 de marzo, cuando Kast lo recibió en el palacio junto al subsecretario de estado norteamericano, Christopher Landau.

En aquella ocasión, también fueron tratados temas relacionados a la cooperación bilateral y en materia económica, así como también la seguridad fue uno de las temáticas conversadas.

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Reunión con parlamentarios

Más temprano Judd se reunió además con el diputado del Partido Republicano, Stephan Schubert, quien es presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja.

El mencionado encuentro, tuvo como tópicos el “mecanismo de revisión de inversiones o investment screening, medidas de control tecnológico para proteger derechos de autor e implementación de UPOV 91, contemplada en el TLC, entre otros”, según compartió el propio Judd en un post de X.

En el post, Judd calificó el diálogo como “franco y constructivo para seguir fortaleciendo la cooperación entre Chile y Estados Unidos”.

Me reuní con el diputado Stephan Schubert @SchubertRubio, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, para conversar sobre temas clave de la agenda bilateral: mecanismo de revisión de inversiones o investment screening, medidas de control tecnológico para… pic.twitter.com/oGJQR6VQfq — U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) June 5, 2026





