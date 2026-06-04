Alvarado activa contactos para sumar apoyos a la ley miscelánea y se reúne con el senador Kusanovic en La Moneda
El parlamentario independiente de derecha comentó que Alvarado “me dijo que esperaba que yo apoyara y le dije que mantuviéramos la conversaciones y vamos mejorando el tema”.
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Hasta La Moneda llegó esta mañana el senador independiente Alejandro Kusanovic para reunirse con el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, quien activó las conversaciones para sumar votos al proyecto que impulsa La Moneda de reconstrucción y reactivación que discute el Senado.
Cabe recordar que el parlamentario electo en cupo de RN por Magallanes anunció su voto en contra para el proyecto del gobierno, acusando falta de diálogo y solicitó expresamente medidas para la zona que representa como una forma de lograr que apoyara la norma.
El voto de Kusanovic es trascendental para que avance en el Senado el proyecto misceláneo debido a que el oficialismo cuenta con 23 votos de los 26 necesarios para aprobar en general la idea de legislar y así poder pasar luego a la discusión en particular de cada artículo.
Al término del encuentro, el parlamentario contó: “Me solicitaron una reunión, yo vine, conversamos de los temas con el gobierno, estamos en conversaciones de los temas de Magallanes”.
Reiteró que “le pedí consideración hacia los parlamentarios del sector que no habían sido considerado muchas veces en varios temas. Terminamos en una muy buena relación que espero que vaya mejorando en el tiempo”.
El legislador solicitó al Ejecutivo “mejorar el cómo vender el proyecto” de reconstrucción y sobre lo que le transmitió Alvarado indicó que “me dijo que esperaba que yo apoyara y le dije que mantuviéramos la conversaciones y vamos mejorando el tema, las relaciones, porque se deterioraron harto con los parlamentarios de Magallanes”.
Secreto bancario
En tanto, Alvarado fue consultado por el debate que se ha reactivado en el Congreso en la ley de inteligencia económica respecto a ampliar el levantamiento del secreto bancario. Señaló que “es una discusión de larga data en el Parlamento y que aparece cada cierto tiempo en distintas iniciativas”.
Agregó que “el secreto bancario en investigaciones del Ministerio Público en materias que dicen relación con lavado de activos, generalmente los tribunales lo están resolviendo en 24 horas, por lo tanto, hoy no es un obstáculo para las investigaciones. Esa discusión está radicada en el Congreso y ahí se definirá”.
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