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Alvarado activa contactos para sumar apoyos a la ley miscelánea y se reúne con el senador Kusanovic en La Moneda

El parlamentario independiente de derecha comentó que Alvarado “me dijo que esperaba que yo apoyara y le dije que mantuviéramos la conversaciones y vamos mejorando el tema”.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Jueves 4 de junio de 2026 a las 13:20 hrs.

La Moneda Ministerio del Interior reconstruir Reactivación Senado Rodolfo Carrasco
<p>Alvarado activa contactos para sumar apoyos a la ley miscelánea y se reúne con el senador Kusanovic en La Moneda</p>

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