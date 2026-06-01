Presidente anuncia que se reformulará la ley indígena para eliminar restricciones a compra y uso de tierras

José Antonio Kast indicó que se ordenará el actual sistema “instaurando tasaciones transparentes a valor de mercado y trazabilidad real en cada compra”.

En el marco de la Cuenta Pública 2026, el Presidente José Antonio Kast anunció que enviará un proyecto para reformular la ley indígena afirmando que “La Araucanía es una de las regiones más hermosas y con más futuro de Chile. Su gente, merece vivir en paz, trabajar tranquila y ver florecer su tierra”.

Señaló que en esta región, como en todo Chile, “necesitamos que aumente el turismo, regrese la inversión y recuperemos el desarrollo. Para lograrlo, estas medidas se acompañan con el diseño de una política indígena coherente que hemos estado trabajando”.

El jefe de Estado planteó que “la política de tierras impulsada hasta la fecha ha demostrado ser ineficiente y desconectada de las necesidades reales de las comunidades. Impulsaremos una reforma a la Ley Indígena que otorgue mayores libertades y herramientas para el desarrollo”.

Para ello -dijo- es necesario ir “eliminando las restricciones al uso de sus tierras y permitiéndoles arrendarlas e hipotecarlas en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía chilena”.

En esa línea, adelantó: "Reformularemos el proceso de consulta sobre el nuevo sistema de tierras, que el gobierno anterior abandonó sin resultados” y aseguró: “Garantizaremos que el proceso sea legítimo y libre de interferencias de quienes promueven la violencia o actúan de mala fe”.

Adicionalmente, señaló que “ordenaremos el actual sistema de compra de tierras, instaurando tasaciones transparentes a valor de mercado y trazabilidad real en cada compra”. “Para dar certeza y estabilidad a las familias que viven en comunidad, avanzaremos en el otorgamiento de derechos de uso y goce individuales sobre las tierras entregadas, permitiéndoles postular a subsidios habitacionales”.