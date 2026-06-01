Gremios productivos exigen que la comisión de Economía sesione en Biobío para enfrentar la crisis productiva

Álvaro Ananías, presidente de la CPC Biobío, explicó que la solicitud del conglomerado busca que el parlamento conozca en terreno los dolores de la zona y escuchen a sus actores.

Tras analizar las prioridades regionales junto a parlamentarios de la zona, los principales gremios productivos de la Región del Biobío, solicitaron que la Comisión de Economía sesione de manera presencial en la región. La petición, busca que los legisladores abandonen el centralismo y constaten en terreno la urgencia de aplicar medidas en torno a la seguridad, la certeza jurídica, la competitividad y el fomento productivo, con el fin de evitar un mayor deterioro social y laboral en el sur del país.

En representación del sector empresarial, Álvaro Ananías, presidente de la CPC Biobío, detalló la necesidad de que las autoridades legislativas se desplacen al territorio para comprender la magnitud de los desafíos locales. “Nosotros le solicitamos a los parlamentarios que la Comisión en particular de Economía sesione en vivo”.

El dirigente gremial fue enfático en señalar que el debate debe salir del Congreso para lograr un impacto real en las políticas de reactivación. “¿Por qué se sesiona en vivo? Para que ellos vean en terreno lo que está pasando, porque no es lo mismo estar en Valparaíso hablando de esto”, declaró.

Asimismo, Ananías subrayó la importancia de escuchar directamente a los sectores afectados en su propio entorno, recordando que “la idea es que vean los problemas en terreno y que escuchen a los actores de la región, porque los actores están acá, no están en la Quinta Región”. En esa línea, el dirigente gremial recordó que “no puede olvidar la Presidencia que 60% de los habitantes de Chile vive en las regiones y no en la Región Metropolitana".

Durante la jornada, convocada por CPC Biobío, estuvieron presentes Asimet, CChC, Asexma, Irade, Asem, Corma, Pymemad, Socabío y Pescadores Industriales, cuyos representantes abordaron las necesidades que cada sector requiere para su reactivación en el territorio.

“Economía social de mercado”

Frente a las demandas de los gremios, el senador Gastón Saavedra, presidente de la Comisión de Economía del Senado, asumió el compromiso de concretar estas sesiones en el Biobío.

Respecto al escenario productivo local, el parlamentario instó a modificar la estrategia actual frente a la crisis. “Yo he dicho (…) volvamos a la economía social de mercado”, argumentando que “nuestra Región del Biobío no puede quedar a expensas sólo del mercado”. Como ejemplo, citó la vulnerabilidad del sector pesquero artesanal, donde la falta de capacidad de procesamiento industrial genera pérdidas de recursos extraídos y caídas en los precios ante una mayor oferta.

Para el legislador por la zona, la solución requiere una intervención estatal estratégica. “No es un problema de ley, es un problema de cómo sistémicamente abordamos los desafíos que tiene la región en materia de inversión pública”.

Reafirmando la vocación productiva de la zona, Saavedra destacó que “esta no va a ser una región minera, es una región industrial, pero que requiere que dé un salto cualitativo a partir de lo que puede hacer la conjunción Estado y mercado o Estado y empresarios para poder sacar adelante las tareas de la región”.

En términos de acciones concretas a corto plazo, el senador abordó la compleja situación de la industria de la construcción y del sector forestal. Solicitó al Gobierno que los futuros procesos de reconstrucción se realicen priorizando la madera como elemento de edificación para absorber la producción local y que se incorpore a las pequeñas y medianas empresas regionales que actualmente se encuentran paralizadas.