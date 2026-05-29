Lanzan nueva licitación para rescatar histórica hidroeléctrica Chivilingo, la primera generadora de Chile, diseñada por Thomas Alva Edison

La central levantada en Lota en 1897 fue declarada monumento nacional en 1990 y en 2024 fue consignada como hito de la Ingeniería Mundial. La apertura del proceso está prevista para el 5 de junio.

La subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) abrirá un nuevo proceso de licitación para el rescate patrimonial de la Central Hidroeléctrica de Chivilingo, en Lota, Región del Biobío. La inversión, de $ 169 millones, busca frenar el deterioro progresivo de la Casa de Máquinas y dar el primer paso hacia la consolidación y habilitación del recinto, declarado Monumento Histórico en 1990.

Este es el tercer llamado a licitación para la conservación del edificio, que data de 1897, cuando Isidora Goyenechea encargó a Thomas Alva Edison el diseño de la primera central de este tipo en Chile y la segunda en Sudamérica. Su operación revolucionó no sólo a los vecinos de Lota, los primeros del país en tener luz eléctrica, sino que a la industria carbonífera de inicios del Siglo XX, pues a través de la electricidad fue posible hacer más eficiente el uso de la maquinaria usada para a extracción del carbón de piedra.

Las bases de la licitación contemplan la ejecución de un cambio de techumbre, un proyecto de aguas lluvias, mejoras en el cierre perimetral, cierre de vanos y limpieza de fachadas. Asimismo, los recursos cubrirán la conservación preventiva de los bienes muebles e industriales alojados en el complejo, tales como las turbinas y maquinarias originales.

Atraer oferentes

Dado que los dos procesos previos resultaron sin oferentes, el seremi de Obras Públicas del Biobío, José Piña, detalló que “el viernes 5 de junio se publicará la licitación de la conservación de la techumbre y limpieza de esta infraestructura patrimonial. Esto permitirá mantenerla por un tiempo hasta que se desarrolle el proyecto de conservación definitivo”.

Para la comuna de Lota, la materialización de esta obra civil no sólo tiene un impacto cultural, sino también en la reactivación de un polo que se encontraba paralizado. El alcalde Jaime Vásquez, valoró el compromiso financiero por parte del nivel central. “Se trata de una recuperación real del patrimonio de nuestra comuna. Es un proyecto que está detenido desde 2015 (…) Afortunadamente, esto se ha reactivado con el proceso de licitación con una importante inversión inicial, que nos encamina a nuestro plan integral de este complejo hidroeléctrico Chivilingo”, concluyó.

Tras operar hasta 1974, su innegable valor patrimonial la llevó a ser declarada Monumento Histórico Nacional en 1990 e Hito de la Ingeniería Mundial en 2004. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por convertir su terreno de cinco hectáreas en un polo turístico a fines de los noventa, los graves daños estructurales sufridos durante el terremoto de 2010 agravaron su deterioro. Desde entonces, este complejo pionero permanece cerrado al público, a la espera de una restauración que permita rescatar su legado.

Durante una visita técnica al recinto, la jefa de la Subdere Biobío, Ana María Abello, destacó el valor estratégico de estos fondos para la zona: “Este proyecto es clave para proteger un sitio único en la historia industrial y energética del país. El resguardo inicial permitirá avanzar en una recuperación integral que ponga en valor este monumento para la comunidad de Lota y para Chile”.