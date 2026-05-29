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Lanzan nueva licitación para rescatar histórica hidroeléctrica Chivilingo, la primera generadora de Chile, diseñada por Thomas Alva Edison

La central levantada en Lota en 1897 fue declarada monumento nacional en 1990 y en 2024 fue consignada como hito de la Ingeniería Mundial. La apertura del proceso está prevista para el 5 de junio.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 14:35 hrs.

electricidad patrimonio Consejo de Monumentos Nacionales Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Lanzan nueva licitación para rescatar histórica hidroeléctrica Chivilingo, la primera generadora de Chile, diseñada por Thomas Alva Edison</p>

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