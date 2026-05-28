Primera cuenta pública de Kast: CPC Biobío espera anuncios en seguridad para la Macrozona Sur, destrabar obras de infraestructura y reactivar la Provincia de Arauco
Esta es la primera vez que la multigremial del Biobío participará del evento. Para su presidente, Álvaro Ananías, la convocatoria representa un espacio real de apertura hacia las regiones y lo asume con el "compromiso de ser propositivo”.
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Medidas concretas en seguridad para la Macrozona Sur, destrabar obras de infraestructura vial y logística, y reactivar la Provincia de Arauco son las principales expectativas que el presidente de la CPC Biobío, Álvaro Ananías, llevará a la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast. Esta es la primera vez que la multigremial estará presente en una ceremonia de este tipo.
Para Ananías esta convocatoria representa un espacio real de apertura hacia las regiones y lo toma con "el compromiso de ser propositivos para potenciar la logística, la innovación y el desarrollo integral del Biobío”.
Lo que la región quiere escuchar
Tal como han insistido, los representantes del mundo productivo regional consideran que el control de la violencia es una condición intransable para el desarrollo. Al respecto, Ananías fue enfático al señalar que “la seguridad es clave. Sin ella, no hay inversión ni progreso. Necesitamos certezas para que el Biobío pueda desplegar todo su potencial productivo”. En esa línea, advirtió que la Provincia de Arauco requiere con urgencia planes de reactivación a corto plazo, ya que el territorio sigue dependiendo casi exclusivamente del sector forestal y carece de dinamismo en transporte y agricultura.
Otro de los aspectos que son planteados como prioritarios para el desarrollo local es que entre los anuncios del Presidente estén incluidos aspectos que fortalezcan la competitividad y la innovación. “El Biobío requiere señales concretas: puertos, corredores logísticos y obras viales que permitan acelerar el crecimiento regional”.
Asimismo, manifestó su preocupación por la asignación de recursos estatales destinados a proyectos estratégicos, como el Centro de Manufactura Avanzada 4.0 de Corfo, advirtiendo que “no podemos permitir que iniciativas de alto impacto se pierdan por falta de financiamiento”.
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