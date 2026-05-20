Albagli Zaliasnik fortalece sus áreas Penal y de Litigio Civil nombrando nuevos socios

Como un reflejo del compromiso de la firma legal Albagli Zaliasnik (AZ) con el desarrollo de talento interno y la consolidación de prácticas estratégicas para sus clientes en un contexto de creciente complejidad regulatoria y judicial, es que decidió fortalecer las áreas de Penal y Litigio Civil-Arbitraje, respectivamente, nombrando nuevos socios.

Se trata de los abogados de la firma Loreto Hoyos y Francisco Fuentes, nombramientos con los que AZ continuará potenciando su propuesta de valor y consolidando equipos de excelencia, cercanía con el cliente y una visión moderna del ejercicio del derecho.

Loreto Hoyos es abogada de la Universidad de Chile con Magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca y orienta su práctica en litigios penales de mediana y alta complejidad, con especial foco en delitos económicos. Su trayectoria se ha ido consolidando con su participación en diversos casos de alta connotación pública, asesorando a empresas y personas en el diseño de estrategias de defensa y litigación penal.

Contribuir al crecimiento de AZ

La abogada, formada junto al socio fundador de AZ Gabriel Zaliasnik, ha sido por varios años directora del Área Penal; y, su liderazgo en litigios de alta complejidad y delitos económicos ha contribuido a posicionar a la firma como un referente en la práctica penal corporativa. Por lo que “asumir este nuevo rol es un orgullo”, señala la profesional, que se compromete a que “seguiremos contribuyendo al crecimiento del Área Penal de AZ, fortaleciendo una práctica especializada, estratégica y enfocada en resultados”.

Mientras que Francisco Fuentes es abogado de la Pontificia Universidad Católica y cuenta con estudios de especialización en responsabilidad civil e insolvencia; tiene amplia experiencia asesorando y representando a empresas de diversos sectores, entre ellos energía, salud, retail, inversiones, inmobiliario y corporaciones deportivas, en controversias de alta complejidad.

Desde su incorporación a AZ en 2017 ha demostrado capacidad para liderar disputas complejas y diseñar estrategias judiciales y comerciales alineadas con los objetivos de negocio de sus clientes. “Este nombramiento representa un importante desafío profesional y, al mismo tiempo, un reconocimiento al trabajo que hemos desarrollado junto al equipo durante estos años”, comentó.