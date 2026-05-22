Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF Señales financieras
Señales financieras

Cómo el mercado lee el segundo semestre de Latam

Analistas prevén presión en márgenes y más volatilidad para la aerolínea en la segunda mitad del año, aunque sostienen que sigue mejor posicionada que sus competidores regionales para enfrentar el shock. El consenso mantiene una recomendación 100% compradora para la acción.

Por: Victoria Silva

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 08:19 hrs.

Latam guerra medio oriente Aerolíneas
<p>Cómo el mercado lee el segundo semestre de Latam</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Vecinos de Villa Panamericana de Cerrillos demandan a desarrolladores del proyecto por casi US$ 18 millones
2
Empresas

Comité de Auditoría de Codelco contrata a KPMG para investigar denuncia por presuntos “ascensos irregulares” de dirigentes sindicales
3
Empresas

Las razones detrás de la separación de HD Group y los cuatro caminos que eligieron sus socios
4
Empresas

Segundo Tribunal Ambiental aclara fallo de Collahuasi y permite continuidad parcial del proyecto de US$ 3.200 millones
5
Empresas

Fallece Ronald Bown: histórico dirigente gremial
6
Economía y Política

Hacienda retira de Contraloría reglamento clave que regula el incumplimiento de las metas fiscales
7
Mercados

Banco Falabella capitaliza el mayor consumo y lidera utilidades del retail financiero en el arranque de 2026
8
Mercados

Rosanna Costa: “La banca cuenta con capital y liquidez para abordar un escenario de estrés”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete