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Emisión de bonos corporativos anota su mejor arranque de año en la historia: $ 2,53 billones en cuatro meses

Entre enero y abril, las empresas chilenas no bancarias ejecutaron 21 transacciones. La suma de los montos colocados representó el mayor registro en el mercado de capitales nacional y más que duplicó el récord previo. Los asesores coinciden en que el motor es la liquidez institucional y los spreads en mínimos.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 08:32 hrs.

Bonos mercado financiero Reactivación renta fija Francisco Noguera
<p>Emisión de bonos corporativos anota su mejor arranque de año en la historia: $ 2,53 billones en cuatro meses</p>

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