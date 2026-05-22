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Rally de acciones en EEUU recuerda a los “locos años '20” y a la era puntocom

Un informe de BofA advierte señales de sobrecalentamiento en acciones ligadas a inteligencia artificial y semiconductores, aunque sostuvo que la euforia aún sigue más concentrada que durante la era puntocom.

Por: Victoria Silva

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 10:28 hrs.

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<p>Rally de acciones en EEUU recuerda a los “locos años '20” y a la era puntocom</p>

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