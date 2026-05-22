Dólar abre plano tras feriado intersemana, con mercados expectantes ante posible acuerdo de paz en Medio Oriente

El petróleo Brent acumula un descenso de 5% desde el inicio de la semana, viendo que este jueves el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, citó "avances significativos" y "buenas señales" en las conversaciones con Irán.

Sin grandes cambios volvió el dólar del break que tuvo el mercado local este jueves, mientras los inversionistas se preparan para el fin de semana con la viva esperanza de ver un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El dólar-peso cotizaba estable a $ 898,6 en la mañana de este viernes. Aun en medio del feriado nacional por el Día de las Glorias Navales, la paridad marcó ayer varias cotizaciones en el registro de Bloomberg, aunque no terminó cambios relevantes. El dólar venía de cerrar con una fuerte caída bajo $ 900, después de que Donald Trump hablara de "etapas finales" en la negociación con Irán.

El cobre Comex avanzaba 1% a US 6,34 por libra, mientras el petróleo Brent se estabilizaba sobre US$ 100 por barril. Las tasas de interés se relajaban, principalmente en Europa, pero un indicador del dólar global subía marginalmente.

Todos atentos

"Es muy probable que los mercados financieros lleguen una vez más al fin de semana (uno largo, debido a los días festivos en el Reino Unido y EEUU) con la esperanza de que pronto se pueda alcanzar un acuerdo", dijo a través de una nota el head del área Research en MUFG, Derek Halpenny.

El crudo Brent acumula un descenso de 5% desde el inicio de la semana, viendo que este jueves el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, citó "avances significativos" y "buenas señales" en las conversaciones con Irán, mientras el conflicto se acerca a cumplir tres meses. Los mediadores pakistaníes ya viajaron Teherán.

"Sin embargo, el dólar global se mantiene cerca de sus máximos recientes, lo que subraya la limitada reacción del mercado de divisas ante el creciente optimismo. El interés por comprar monedas distintas al dólar se ha visto algo atenuado por las pruebas más convincentes del impacto económico negativo que ha tenido el aumento de los precios de la energía desde que comenzó el conflicto", planteó Halpenny.

Ha habido cierta inquietud en el mercado por la noticia de que, según fuentes anónimas citadas por Reuters, el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, emitió una directiva para que el uranio cercano al grado armamentístico no sea enviado al exterior.

El peso chileno sigue siendo foco de un agresivo posicionamiento de los agentes extranjeros que operan en el mercado derivado local. La posición neta de los no residentes superó los US$ 13.600 millones netos contra el peso este martes, según datos del Banco Central.

Cifras desagregadas que miden los forwards de dólar-peso indican que la apuesta ha crecido en casi todos los plazos durante el mes, pero lo que explica el grueso de este mayor posicionamiento corto es el tramo de ocho a 35 días.