MBI e interés de la banca por deuda privada: “Se van dando cuenta que los fondos están madurando”

La firma aseguró que el mercado chileno tiene riesgos acotados en comparación con EEUU, donde esta clase de activos está muy desarrollado y tiene un tamaño de US$ 1,8 billón.

Las preocupaciones por el crédito privado en mercados desarrollados fue uno de los focos del último Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del Banco Central. La entidad advirtió que el fuerte crecimiento de la industria, especialmente en Estados Unidos, junto con un profundo vínculo con bancos, podría amenazar la estabilidad financiera.

Si bien el Central apuntó principalmente a la baja transparencia del sector y a las dificultades para medir adecuadamente sus riesgos, aclaró que en Chile esta clase de activos sigue siendo acotada, con baja relación con la banca y riesgos limitados. El diagnóstico es compartido por actores locales.

“En EEUU la deuda privada está muy desarrollada, abarca un concepto (de productos) mucho más amplio, y tiene un tamaño de US$ 1,8 billón (millón de millones), la mitad de lo que maneja el mundo en deuda privada y como 270 veces lo que es Chile”, explicó a DF el gerente de activos alternativos de MBI Inversiones, Michael Wallace.

El ejecutivo sostuvo que, aunque en lo local no se observan los tipos de financiamiento que añaden la cuota de riesgo en el mercado estadounidense, la exposición depende del diseño de cada gestora.

“Hay fondos en que las garantías son de menor cuantía, préstamos contra el balance, con respaldos que dan los socios o, incluso, contra acciones de las mismas compañías (financiadas)”, alertó.

Otros, en cambio, optarían por “una garantía real, que el deudor tenga una segunda vía de pago” asociada al negocio financiado, detalló.

“Hemos tenido bastantes acercamientos de bancos para ofrecernos líneas de financiamiento” para los fondos de deuda privada.

Bancos y fondos

A diferencia de lo observado en EEUU, uno de los factores que tranquiliza al Banco Central de cara a la deuda privada chilena es que su relación con la banca tradicional sigue siendo acotada. Según el IEF, del total de los fondos de esta categoría (con activos por US$ 7.036 millones), solo un 7,5% mantiene deuda financiera, con un nivel de apalancamiento promedio de 0,2 veces sus activos.

Pero el interés es creciente. “Hemos tenido bastantes acercamientos de bancos para ofrecernos líneas de financiamiento” para los fondos de deuda privada, reveló Wallace.

En el caso de MBI, reconoció que han recurrido a financiamiento bancario para algunos de sus fondos, aunque precisó que se trata de préstamos puente y no de deuda estructural para las inversiones.

También proyectó que las propuestas de la banca “van a ir creciendo, porque se van dando cuenta que los fondos están madurando, y que los equipos van desarrollando los músculos y mayor conocimiento”.

No sería la única vía de entrada. “Las áreas de inversiones de los bancos también se han acercado, interesados en participar en nuestros fondos en su calidad de institucionales”, aseguró Wallace.