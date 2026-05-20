Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Codelco despide a gerente y amonesta a otros cinco ejecutivos por añadir producción en 2025

En la cita también se hizo ver la responsabilidad del exvicepresidente de operaciones de la estatal en el abultamiento de las cifras, equivalente al 2% de la producción. La memoria tendrá aclaraciones y los trabajadores y ejecutivos deberán devolver bonos e incentivos.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Miércoles 20 de mayo de 2026 a las 20:20 hrs.

Valeria Ibarra Codelco empresas Minera Minería
<p>Codelco despide a gerente y amonesta a otros cinco ejecutivos por añadir producción en 2025</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

“Le voy a dejar los buses a BancoEstado y ahí va a quedar el proyecto de electromovilidad": operador de flota RED de Antofagasta enfrenta inminente embargo
2
Economía y Política

Triunfo para el gobierno: la Cámara de Diputados despacha al Senado la ley de reactivación con la rebaja de impuesto corporativo, la reintegración y el crédito tributario al empleo
3
Empresas

Landes despide a gerente comercial tras episodio racista y homofóbico en vuelo de Latam en Brasil
4
Economía y Política

Golpe de timón temprano: Kast remueve a ministras Steinert y Sedini y busca reordenar agenda de cara al 1 de junio
5
Mercados

Fürst sigue invirtiendo en Banco de Chile: paga $ 11.780 millones y eleva a 1,32% su participación
6
Mercados

IPSA repunta más de 2% y roza los 10.600 puntos al cierre por compras globales frente a posible acuerdo de paz entre EEUU e Irán
7
Mercados

Dólar cierra con fuerte caída bajo $ 900 luego de que Trump citara "etapas finales" en negociación con Irán
8
Mercados

Paul Fürst compra acciones de Falabella por $ 30 mil millones y aumenta a 3,6% su participación en la compañía
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete