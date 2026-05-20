Codelco despide a gerente y amonesta a otros cinco ejecutivos por añadir producción en 2025

En la cita también se hizo ver la responsabilidad del exvicepresidente de operaciones de la estatal en el abultamiento de las cifras, equivalente al 2% de la producción. La memoria tendrá aclaraciones y los trabajadores y ejecutivos deberán devolver bonos e incentivos.

Tras casi seis horas en sesión de directorio, Codelco decidió despedir a César Márquez Márquez, gerente de Presupuesto y Control de Gestión de la estatal, por contabilizar 20.000 toneladas de mineral de Chuquicamata que no estaba en condiciones de ser comercializado como producción de diciembre de 2025, engrosando así los alicaídos niveles de extracción de la estatal.

La mesa directiva también determinó amonestar a otros cinco ejecutivos vinculados con la sobreestimación de producción e hizo ver la responsabilidad que tuvo en este episodio el exvicepresidente de operaciones de la corporación, Mauricio Barraza, quien dejó la cuprera en febrero pasado por ocultar información a Sernageomin relativa a El Teniente, donde hubo un fatal accidente en julio de 2025.

"La auditoría concluyó que hubo desviaciones en la aplicación de normas internas asociadas al reconocimiento de producción, en específico, en 20 mil tmf contenidas en óxidos de División Chuquicamata y 6.875 tmf contenidas en arsenito de calcio de División Ministro Hales, equivalentes en su conjunto aproximadamente al 2% de la producción propia de Codelco informada para el año", señaló la estatal en un comunicado.

La investigación determinó que estos materiales requerían procesamiento posterior, no cumplían cabalmente las condiciones exigidas por la normativa interna para ser considerados productos terminados, y debieron mantenerse registrados como productos en proceso. De esta manera, "identificó incumplimientos normativos, uso improcedente de normas de excepción y deficiencias en aprobaciones obligatorias, así como efectos sobre el cálculo de metas e incentivos corporativos", dijo la empresa.



Debido a ello, el directorio de la corporación presentará una denuncia ante el Ministerio Público para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue la eventual existencia de hechos que pudieran revestir carácter de delito.

De acuerdo a Codelco, de la revisión de los hallazgos de esta auditoría "no se han identificado efectos negativos que hagan necesario modificar los estados financieros auditados de la Corporación al 31 de diciembre de 2025".

En cambio, "se generarán notas aclaratorias respecto de la cifra de producción incluida en la memoria, el análisis razonado, la página web de la corporación y otras comunicaciones oficiales", dijo la empresa

Además, la compañía instruyó "la revisión y actualización de la normativa interna relativa a los reportes de producción, incorporando estándares y mejores prácticas internacionales, con el objetivo de fortalecer los procesos corporativos y prevenir situaciones similares en el futuro".

Esto implicará devolución de bonos e incentivos. "Como consecuencia de la corrección de los volúmenes de producción reportados se deberá asimismo recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores. El directorio ha instruido a la administración gestionar los mecanismos de recuperación que correspondan conforme con la normativa vigente", explicó la empresa.

Maratónica sesión

El directorio de Codelco inició su reunión a las 14 horas para revisar el informe de auditoría final sobre la producción de 2025, tras la denuncia recibida el 25 de febrero pasado donde se acusaba la adición irregular de 20 mil toneladas procedente de Chuquicamata y que no estaba en condiciones de comercializarse con rapidez, incumpliendo así la normativa interna de la estatal.

La sesión de esta tarde fue convocada luego de que el Comité de Auditoría, Compensación y Ética (CACE) -presidido por Tamara Agnic e integrado por Eduardo Bitran, Alfredo Moreno y Ricardo Álvarez- recibiera el reporte en cuestión durante el martes y lo analizara detalladamente en una larga reunión que se extendió por más de tres horas.

Según comentaron conocedores del proceso, en la cita de la mesa directiva de esta tarde, además de precisar qué irregularidades y posibles ilegalidades se cometieron al añadir producción extra en diciembre de 2025 sin cumplir los protocolos internos, el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, propuso al directorio las sanciones correspondientes.

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Cabe señalar que el pasado 26 de marzo fue cuando el CACE determinó iniciar una auditoría a la producción del año 2025, que estaba "caída" tras el fatal accidente de El Teniente, en una reunión a la que también asistió Máximo Pacheco en su calidad de presidente de la mesa. La revisión se gatilló por una denuncia anónima particularmente detallada, respecto de las dudas que generaba la producción récord de 172.300 toneladas de cobre métricas finas en diciembre de 2025, no solo 41% por sobre la de noviembre de ese año, sino la mayor producción mensual de la década.

Los datos recabados hacían inevitable abrir una revisión formal, más aún en una empresa que venía tensionada por cuestionamientos internos y externos respecto de manejo de información y control corporativo, tras el lamentable accidente en El Teniente.

Según asistentes al comité, los argumentos no habrían convencido a Pacheco, quien sin ahondar en las razones tras la mayor producción de fines de 2025, habría contraargumentado que Codelco ya enfrenta suficientes controles, monitoreos y exigencias regulatorias, como para abrir una nueva auditoría sobre una situación que, a su juicio, ya había sido explicada públicamente. Días antes había atribuido el salto productivo de diciembre a la limpieza de inventarios y factores operacionales.

En la estatal precisaron que quien envió el mail alertando de la anómala situación y la activación de una caso en el CACE fue la presidenta de esta instancia, Tamara Agnic.