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Informe preliminar de auditoría interna de Codelco arroja incumplimientos que llevaron a sobreestimar la producción de diciembre de 2025

El informe detectó que cerca de 20 mil toneladas no cumplían con las especificaciones para haber sido incorporadas como producción en diciembre, lo que implica que ésta habría sido por lo tanto, menor a la informada por la estatal. Estas toneladas extras permitieron cumplir las metas de la estatal.

Por: Sandra Burgos

Publicado: Martes 12 de mayo de 2026 a las 14:45 hrs.

Sandra Burgos Codelco cobre
<p>En diciembre la empresa registró su mayor producción mensual de la década, con 172.300 toneladas métricas.</p>

En diciembre la empresa registró su mayor producción mensual de la década, con 172.300 toneladas métricas.

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