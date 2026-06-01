BHP suscribe contrato con gigante china para desarrollar proyectos renovables para Escondida y Spence
La meta es alcanzar el autoabastecimiento eléctrico renovable de ambas operaciones en 2029, explicó la empresa.
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BHP suscribió contratos de largo plazo con la gigante china Sungrow, proveedor global de tecnología para energías renovables, para desarrollar proyectos de este tipo en sus operaciones de Escondida y Spence en Chile.
"Estas iniciativas están diseñadas para complementar la estrategia de abastecimiento de energía renovable en estas operaciones, fortaleciendo la resiliencia del suministro eléctrico directamente en el punto de consumo", dijo la compañía angloaustraliana.
En conjunto, los proyectos buscan desarrollar 110 megawatts (MW) de capacidad solar y 110 MW / 540 MWh de almacenamiento en baterías en Escondida, y 85 MW de capacidad solar y 85 MW / 420 MWh de almacenamiento en Spence.
Estas iniciativas harán posible el autoabastecimiento eléctrico renovable en Escondida y Spence, integrado directamente al consumo de las operaciones, y se espera que estén en operaciones a partir del año fiscal 2029, aportando nueva capacidad para mantener el suministro eléctrico 100% renovable a medida que crece la demanda asociada a la producción de cobre.
“Al ubicar la generación directamente en el punto de consumo, fortalecemos la resiliencia y eficiencia del suministro energético de nuestras operaciones y acompañamos la transición energética del país al reducir la presión y la congestión en el sistema eléctrico”, señaló el vicepresidente de desarrollo y servicios estratégicos de BHP, Adam Favero.
Según la gigante minera, estos nuevos acuerdos refuerzan el compromiso de BHP de avanzar en soluciones energéticas seguras, confiables y más sostenibles, y demuestran el valor de trabajar con proveedores tecnológicos globales para responder a las necesidades cambiantes del negocio.
Las operaciones de BHP en Chile alcanzaron un suministro eléctrico 100% renovable el año fiscal 2022. Esto se logró mediante acuerdos de suministro renovable de largo plazo en Chile, contribuyendo a la descarbonización del sistema eléctrico en su conjunto.
“Estamos complacidos de aprovechar la escala global de BHP y articular a socios de su ecosistema apoyar nuestros esfuerzos de descarbonización operacional a medida que crecemos”, indicó Ian Oxley, vicepresidente de abastecimiento de BHP.
Estos proyectos complementan el proceso de licitación de mercado recientemente iniciado por BHP para nuevos contratos de compra de energía renovable de largo plazo, para abastecer Escondida y Spence, mediante el cual se busca contratar hasta 6 TWh de electricidad por año, con acuerdos de hasta 20 años y suministro previsto a partir de 2032.
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