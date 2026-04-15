Presidente de Escondida asegura que BHP es la mayor productora de cobre del mundo y desplaza a Codelco
Alejandro Tapia destacó que las faenas de la australiana en Chile contribuyen con el 25% de la producción del país.
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En la segunda jornada de una semana cargada de minería, en el marco de la Cesco Week, el presidente de la gigante Escondida de BHP, Alejandro Tapia, dijo por primera vez en público que la compañía australiana es la mayor productora de cobre del mundo, dando a entender que superó a la líder histórica Codelco.
Durante un panel de la Conferencia Mundial del Cobre de CRU, el ingeniero destacó que “Chile es el principal productor de cobre del mundo y las operaciones de BHP en Chile contribuyen con el 25% de la producción total de cobre del país”.
Acto seguido, agregó que “algo cambió” en la firma minera: “Por primera vez en 140 años, el negocio del cobre representa más del 50% de nuestras ganancias. Hoy, BHP es el mayor productor de cobre del mundo”.
A su lado, lo escuchaba atento el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien posteriormente fue consultado por la afirmación de Tapia y dijo que “eso no me corresponde comentarlo, nosotros somos socios de BHP en el proyecto Anillo y lo que sí le he escuchado decir claramente a Alejandro Tapia y también a Escondida es que ellos están viviendo una caída en las leyes de mineral, que eso se va a expresar en significativas caídas en su producción en los próximos años”.
Respecto de las cifras, Pacheco hizo hincapié en que “depende mucho de cómo se miden” y marcó que la producción propia de la estatal fue de 1,334 millones de toneladas de cobre durante el año pasado, pero que con las participaciones en El Abra, Los Bronces y Quebrada Blanca, la cifra alcanzó los 1,439 millones de toneladas.
Sin embargo, sea como sea, de acuerdo con cifras corroboradas por la misma BHP, su producción propia del año calendario 2025 totalizó 1,458 millones de toneladas, de la mano de sus faenas en Chile, Australia y Perú.
En el panel también participó el CEO de Anglo American Chile, Patricio Hidalgo, y la vicepresidenta de la junta directiva de activos extranjeros de KGHM, Anna Sobieraj-Kozakiewicz. “Confianza” y “certezas” fueron las palabras que más se repitieron respecto de cómo promover la inversión minera en Chile.
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