Fin de la era del "turismo social" peronista: Milei privatizará los hoteles para trabajadores que cuestan US$ 10 la noche

El Presidente afirma que reducir el tamaño del extenso Estado es crucial para acabar con las crisis económicas crónicas. Su gobierno mantuvo el complejo cerrado durante su última temporada, que finalizó en abril.

Por Ciara Nugent

Chapadmalal

Un complejo hotelero estatal frente al mar, donde los trabajadores argentinos se alojaban por unos US$ 10 la noche, está a punto de ser transferido al sector privado por el gobierno libertario de Javier Milei, lo que anuncia el fin de una era de "turismo social" peronista.

Construidos a finales de la década de 1940 bajo el mandato del expresidente Juan Domingo Perón y su carismática esposa Eva Perón (conocida como Evita), los nueve hoteles de Chapadmalal encarnaban el principio fundamental del movimiento: garantizar los derechos de los trabajadores, incluyendo el derecho a las vacaciones.

Hasta hace poco, los argentinos podían pasar una semana allí, con alojamiento y comida incluidos, a precios subvencionados que a veces llegaban a ser tan bajos como US$ 3 o US$ 4 la noche.

Hasta 5.000 huéspedes pasaron días en la playa azotada por el viento, nadaron en el Atlántico, cenaron en restaurantes atendidos por camareros elegantemente vestidos y bailaron en fiestas en las terrazas del hotel, donde el personal sacaba altavoces para reproducir música folclórica argentina y una animada cumbia percusiva.

“La gente que pasaba sus días trabajando en el campo venía aquí y sentía: ‘Sí, me lo merezco’. Los niños se iban con la esperanza de que la vida podía ser buena”, dijo Cintia Suárez, de 43 años, quien ha trabajado en Chapadmalal durante 20 años y dirige su museo Eva Perón.

“No se puede subestimar el valor cultural… lo que significa para las personas tener derecho al tiempo libre”, dijo. “No hay justificación para privarlas de eso”.

Pero la visión peronista que inspiró Chapadmalal está pasada de moda en la Argentina actual, donde el Presidente de derecha Javier Milei afirma que reducir el tamaño del extenso Estado es crucial para acabar con las crisis económicas crónicas. Su gobierno mantuvo el complejo cerrado durante su última temporada, que finalizó en abril.

El año pasado, Milei eliminó la obligación legal del gobierno de ofrecer el llamado "turismo social", y en marzo de este año las autoridades anunciaron una licitación para la concesión privada de Chapadmalal por 30 años, terreno que no puede venderse debido a las condiciones de adquisición de la propiedad en la década de 1940. El otro complejo estatal argentino de siete hoteles a orillas del lago en Córdoba será vendido.

El Presidente afirma que el turismo social estatal, que contaba con un presupuesto de aproximadamente US$ 7 millones cuando su gobierno redujo sus operaciones en 2024, es incompatible con su visión de libre mercado para Argentina. El economista libertario ha estado desmantelando otros aspectos del modelo peronista de gran Estado, como las rígidas protecciones industriales y las regulaciones laborales.

“No tiene sentido que el Estado gestione una actividad compleja en la que no tiene ninguna ventaja competitiva ni experiencia”, declaró el ministro de desregulación, Federico Sturzenegger, refiriéndose a los hoteles el año pasado, y predijo que un operador privado “mejoraría su valor turístico”.

Los peronistas argumentan que Milei está destruyendo un modelo que ha convertido a Argentina en uno de los países más igualitarios de América Latina, aunque también en uno de los más inestables económicamente.

“Ahora tenemos un país donde solo unos pocos prosperan y muchos otros viven en la miseria”, dijo Manuel Diez, de 73 años, exlíder sindical regional y antiguo trabajador de mantenimiento del complejo hotelero. “Lo que está sucediendo en Chapadmalal representa a la gente en ese sentido”.

Los argentinos están divididos sobre el rumbo político de su país. Alrededor de un tercio se identifica como peronista o kirchnerista; es decir, partidarios de la expresidenta peronista Cristina Fernández y su difunto esposo. Sin embargo, el movimiento lucha por recuperarse de la aplastante derrota sufrida ante Milei en 2023 y aún no ha identificado a un candidato capaz de desafiarlo en 2027.

El libertario Milei ha visto disminuir su apoyo en los últimos meses, debido a que importantes empresas manufactureras, minoristas y de la construcción recortaron empleos y los salarios reales cayeron ligeramente. Los analistas afirman que esta situación está poniendo a prueba la paciencia de los argentinos con la austeridad del mandatario.

"La pregunta que la gente se hace ahora no es '¿Deberíamos tener un turismo social al estilo peronista?', sino '¿Me permite el modelo de Milei una calidad de vida lo suficientemente buena como para poder irme de vacaciones de vez en cuando?'"», dijo Marcelo García, director para las Américas de la consultora Horizon Engage. "Eso debería preocupar al gobierno".

Chapadmalal se encuentra a 30 km de Mar del Plata, el principal destino turístico de playa de Argentina. El extenso complejo cuenta con restaurantes, un centro médico, una capilla, un cine y cinco teatros. El personal comentó que muchos argentinos provenientes de regiones sin litoral, de escasos recursos, veían el océano por primera vez durante sus visitas.

“La gente bajaba a la playa nada más registrarse”, dijo Hugo Barbero, socorrista del hotel desde 2007, recordando a una mujer de unos cincuenta años que se acercó al agua en un día especialmente frío. “Abrió los brazos para abrazarla, con los ojos llenos de lágrimas”.

Evita, la muy querida primera dama que falleció en 1952 antes de que se inauguraran los últimos hoteles, es recordada en todas partes, incluso en los relojes que adornan los autobuses de los hoteles y que marcan la hora de su muerte.

Además del complejo estatal Chapadmalal y su complejo hermano Embalse en Córdoba, los poderosos sindicatos argentinos también administran varios cientos de complejos turísticos para sus miembros.

Si bien otros países como España, Francia y Brasil ofrecen programas de turismo subvencionados para empleados estatales y grupos de bajos ingresos, pocos cuentan con instalaciones estatales comparables en escala a las de Chapadmalal, salvo algunos antiguos estados soviéticos que conservan hoteles balneario públicos del siglo XX.

Sin embargo, el número de visitantes a Chapadmalal había disminuido en las últimas décadas desde su máximo en el siglo XX, debido a la escasa inversión gubernamental en mantenimiento y a que los líderes de derecha subvencionaban menos viajes. Varios hoteles cayeron en el abandono.

El último gobierno peronista, que gobernó entre 2019 y 2023, invirtió varios millones de dólares en renovaciones y el número de visitantes repuntó en los años previos a la elección de Milei.

Este mes, el gobierno despidió a los aproximadamente 50 empleados que le quedaban a Chapadmalal. Ex empleados y grupos comunitarios están realizando protestas, mientras que los sindicatos han emprendido acciones legales para intentar impedir los desalojos.

“No vamos a renunciar a este lugar que significa tanto para nosotros”, dijo María Eva Belza, directora de un centro comunitario local y exmaestra que en su día llevaba a niños de Buenos Aires de excursión escolar a Chapadmalal.

El gobierno peronista de la provincia de Buenos Aires solicitó a Milei que le permitiera administrar los hoteles, pero no ha recibido respuesta, según declaró la secretaria provincial de Turismo, Sole Martínez. El gobernador Axel Kicillof es el funcionario electo de mayor rango del peronismo y el acérrimo rival político de Milei.

Martínez argumentó que "enormes intereses empresariales" habían contribuido al plan de privatizar las propiedades frente al mar después de que la ciudad de Chapadmalal experimentara un auge turístico del sector privado en los últimos años.

Un funcionario de la agencia estatal de propiedades que ahora administra Chapadmalal declaró no estar al tanto de la solicitud de la provincia. Añadió que aún no se ha fijado una fecha para el proceso de licitación y que todavía no se ha definido si los hoteles serán gestionados por operadores privados, ya sea como establecimientos económicos o de lujo.

La secretaría de turismo de Argentina declinó hacer comentarios.

Gustavo Casais, un artista callejero de 31 años de Buenos Aires que ha visitado Chapadmalal en varias ocasiones y que asiste a clases nocturnas para obtener su diploma de bachillerato, expresó su preocupación de que la concesión hiciera que los hoteles fueran inasequibles con sus escasos ingresos.

"Si la privatización solo busca mejorar el hotel, perfecto, pero si implica que los precios serán inalcanzables para la gente común, eso es terrible", dijo. "Chapadmalal tiene que ser para la gente".