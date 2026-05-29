Los inversionistas corren por aumentar su exposición a SpaceX antes de su apetecida salida a bolsa

Se invierten US$ 14.000 millones netos en fondos con participaciones en la compañía de cohetes, mientras que los proveedores de ETF preparan una oleada de nuevos productos.

Los inversionistas se apresuran a invertir en SpaceX en un "frenesí especulativo" antes de la esperada salida a bolsa del fabricante de cohetes el próximo mes.

Desde mediados de diciembre, cuando el multimillonario fundador Elon Musk confirmó por primera vez los rumores de la que se perfila como la mayor oferta pública inicial de la historia, han fluido US$ 14.000 millones netos hacia tres fondos mutuos y cuatro fondos cotizados en bolsa que poseen participaciones en SpaceX, según datos de Morningstar.

También está previsto el lanzamiento de una oleada de nuevos productos, y ya se han presentado solicitudes para al menos 14 ETF que ofrecerán exposición a la acción una vez que cotice en bolsa.

En los últimos meses, las cotizaciones de los fondos cerrados con participaciones en el fabricante de cohetes -incluido el Scottish Mortgage Investment Trust, valorado en US$ 21.336 millones- comenzaron a cotizar con primas respecto a su valor liquidativo, debido a la avalancha de compras por parte de los inversionistas.

“Todo el mundo se está sumando”, dijo Jordan Stuart, director de inversiones de Federated Hermes. “Los inversionistas me dicen a diario: “Quiero ser propietario de los fondos que poseen estas empresas privadas”. Nunca habíamos visto algo así”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Inversionistas apuestan por la oferta pública de la firma

La empresa de Musk, que registra pérdidas y cuyas actividades abarcan cohetes, satélites e inteligencia artificial, solicitó su salida a bolsa la semana pasada, presentando una visión que incluye la minería de asteroides y el "transporte de pasajeros a la Luna y a Marte".

A pesar de una estructura de gobierno inusual que le otorga a Musk un control casi total, los inversionistas estuvieron buscando maneras de acceder a la empresa -que ya está en manos de numerosos fondos de inversión a pesar de ser privada- con la esperanza de beneficiarse del auge de la IA y del atractivo de su éxito empresarial.

“Lo bueno de Elon es que sus inversionistas no pierden dinero”, dijo un ejecutivo de un fondo de cobertura.

Scottish Mortgage, que tiene el 17,9% de su cartera invertida en SpaceX como su mayor posición, cotizó con un descuento considerable respecto a sus activos netos en los últimos años, pero comenzó a cotizar por encima de su valor liquidativo el mes pasado y actualmente tiene una prima de alrededor del 7%.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

La inminente salida a bolsa de SpaceX

Edinburgh Worldwide, con el 18,9% de su cartera invertida en SpaceX, y Baillie Gifford US Growth, que cuenta con el 13,8%, también experimentó un aumento significativo en su cotización este año.

Los proveedores de ETF GraniteShares, Leverage Shares, Direxion y Defiance ETFs presentaron solicitudes para lanzar fondos que ofrecerán exposición apalancada o inversa a SpaceX, mientras que los productos de Tuttle Capital y YieldMax intentarán generar ingresos a través de estrategias basadas en opciones vinculadas a las acciones de la compañía de cohetes, a cambio de limitar el potencial de ganancias si el precio de las acciones sube.

Un ETF que utiliza derivados de acciones de SpaceX de GraniteShares realizará pagos mensuales a los inversionistas si el precio de las acciones se mantiene por encima de un determinado umbral, pero los inversionistas podrían sufrir pérdidas de capital si las acciones caen bruscamente. Harbor Capital Advisors presentó la solicitud para lanzar el ETF SpaceXAI Lab, que invertirá en una cartera de empresas que se consideran con probabilidades de beneficiarse del crecimiento de SpaceX.

“La avalancha de ETF está en pleno apogeo, ya que los emisores buscan capitalizar la salida a bolsa de SpaceX”, dijo Ben Johnson, jefe de soluciones para clientes de Morningstar.

“Su esperanza es que consigan que uno o dos hilos de pasta se peguen y obtengan beneficios, independientemente de si sus fondos acaban siendo rentables a largo plazo para los inversionistas”, dijo.

Al describir el lanzamiento de productos sin que las empresas consideren si habrá demanda para ellos, Johnson afirmó que los proveedores están adoptando un enfoque precipitado. Añadió: “Los inversionistas deberían desconfiar de esta actitud tan imprudente en el desarrollo de productos”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Alza en el lanzamiento de ETF espaciales genera alertas

Desde febrero se lanzaron otros ETF con temática espacial, con símbolos como MARS y WARP, que se suman a otros como JEDI y UFO. Hay solicitudes pendientes para al menos tres más.

Sin embargo, algunos inversionistas afirmaron que el gran interés por invertir en este sector y la oleada de lanzamientos deberían interpretarse como una señal de alerta.

“Este tipo de cosas son señales de alarma”, dijo Barry Glavin, jefe de renta variable de Amundi, que gestiona US$ 2,80 billones en activos.

“Cuanto más se fomenta este comportamiento especulativo y se adoptan estas propuestas aparentemente infalibles, más difícil se vuelve para los inversionistas a largo plazo”, añadió. “Puede que les vaya bien durante un tiempo, pero todos sabemos cómo suelen terminar estas historias”.

Kristofer Barrett, director de renta variable global de Carmignac, señaló un "frenesí especulativo" en el que los inversores se lanzan a comprar "sin importarles el precio".

Acciones de proveedores de SpaceX

Las acciones de varias empresas consideradas como indicadores indirectos de SpaceX también se dispararon, ya que los inversionistas buscan otras formas de obtener beneficios en los mercados públicos.

Redwire, empresa estadounidense que fabrica infraestructura satelital y componentes para naves espaciales, se consolidó como la favorita indiscutible entre los inversionistas minoristas, según la plataforma de datos de inversión minorista Vanda Research. La compra de acciones de Redwire por parte de inversionistas minoristas alcanzó su nivel más alto registrado durante la semana del anuncio de la salida a bolsa de SpaceX.

Filtronic, que cotiza en la bolsa AIM de Londres, y el fabricante coreano de componentes Sphere, ambos proveedores de SpaceX, experimentó un aumento de más del 100 % este año. La compañía de telecomunicaciones EchoStar, que vendió parte de su espectro inalámbrico a SpaceX el año pasado a cambio de una participación accionaria, ha subido más del 500 % en el último año.

“Solo una vez en la vida profesional aparece una empresa como esta”, dijo Renos Savvides, director de mercados de capitales de Neuberger Berman. “Es poco probable que vuelva a surgir otra SpaceX”.

Pero añadió que la intensa actividad de salidas a bolsa de este año -entre las que se espera que coticen también los gigantes de la IA Anthropic y OpenAI- podría ser una señal de que la vertiginosa subida del mercado bursátil de los últimos años podría estar llegando a su fin.

“Se parece un poco a 2021”, dijo, refiriéndose al auge de la emisión de acciones de ese año, que precedió a la caída del mercado bursátil en 2022.

“Me temo que esto es una señal de que la cúpula está en la cima.”