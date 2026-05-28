El CEO de Nvidia, Jensen Huang, se unirá al consejo de la prestigiosa Universidad de Tsinghua en Beijing

Jensen Huang acordó incorporarse al consejo asesor de una prestigiosa universidad china cuyo presidente es Tim Cook, CEO de Apple, mientras el director ejecutivo de Nvidia busca mantener lazos con Beijing.

Huang, quien acompañó recientemente al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su visita a China, aceptó una invitación de la Escuela de Economía y Administración (SEM, su sigla en inglés) de la Universidad de Tsinghua para integrarse a su consejo asesor, según dos personas conocedoras del tema.

Tsinghua, con sede en Beijing, es la principal universidad china enfocada en ciencia e ingeniería y tiene entre sus exalumnos al Presidente Xi Jinping. Entre los objetivos declarados del consejo de la SEM está ayudar a la escuela de negocios a fortalecer sus vínculos internacionales y definir su estrategia de largo plazo.

Además de Cook, el consejo de 65 miembros incluye a líderes tecnológicos estadounidenses como Elon Musk, Michael Dell, Satya Nadella, de Microsoft, y Mark Zuckerberg, de Meta, así como a ejecutivos financieros como Jamie Dimon, de JPMorgan; Larry Fink, de BlackRock; y Jane Fraser, de Citigroup.

El movimiento de Huang, que aún no ha sido anunciado formalmente, sugiere que busca mantener vínculos con los círculos académicos y corporativos de China pese a que los chips avanzados de Nvidia siguen prohibidos en el país.

El consejo de la SEM, creado en 2000 por el exprimer ministro chino Zhu Rongji, es uno de los pocos foros de élite que aún reúne a líderes corporativos y académicos de Estados Unidos y China en medio de una creciente desvinculación entre ambas economías.

Zhu se asoció con Henry Paulson, entonces director ejecutivo de Goldman Sachs y presidente fundador del consejo de la SEM, para reclutar a la primera generación de líderes empresariales globales.

Los integrantes del consejo suelen reunirse anualmente en Beijing, generando un canal informal entre los responsables de políticas públicas chinos y líderes empresariales internacionales.

En 2025, el viceprimer ministro chino He Lifeng se reunió con 23 miembros del consejo antes del encuentro anual. El exvicepresidente Wang Qishan también se ha reunido con integrantes del consejo y ha ofrecido cenas de bienvenida en años anteriores.

Cook preside actualmente el consejo y ocupa el cargo desde 2019. Líderes tecnológicos chinos como Jack Ma, de Alibaba; Pony Ma, de Tencent; y Robin Li, de Baidu, también forman parte, según una lista actualizada en octubre pasado. Otros miembros incluyen ejecutivos de algunas de las mayores compañías del mundo, como Coca-Cola, Siemens, General Motors, BP y Tata.

Según el sitio web de la escuela, los integrantes del consejo realizan regularmente charlas para estudiantes además de participar en las reuniones anuales.

La comparación más cercana en Occidente es el consejo asesor del decano de Harvard Business School, que también reúne a figuras destacadas de las finanzas y la tecnología occidentales.

Nvidia en China