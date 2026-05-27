Jamie Dimon afirma que JPMorgan podría gastar hasta US$ 20.000 millones en una nueva adquisición

El director ejecutivo del banco dijo que el enfoque más laxo de la administración Trump en materia de regulación ha liberado hasta US$ 50.000 millones en capital excedente.

Jamie Dimon planteó la posibilidad de que JPMorgan Chase gaste hasta US$ 20.000 millones en una adquisición, ya que el banco busca desplegar decenas de miles de millones de dólares en capital adicional liberado por el enfoque más laxo de la administración Trump en materia de regulación bancaria.

“Creo que, en los próximos dos años, podríamos tener la oportunidad de invertir entre US$ 10.000 y US$ 20.000 millones en alguna adquisición”, declaró Dimon en una conferencia del sector este miércoles. “Y cuando lo hagamos, les explicaremos por qué creemos que es una excelente compra”.

Dimon advirtió que “los precios son altos, incluyendo las acciones de JPMorgan”. “Somos bastante pacientes con el capital. No nos está quemando dinero”, dijo Dimon.

Además, contribuyó a que JPMorgan se convirtiera en el banco estadounidense más grande por activos, con un valor de mercado de más de US$ 800 mil millones, en parte a través de adquisiciones estratégicas como Bear Stearns, Washington Mutual y First Republic.

En los últimos años, sin embargo, siguió una estrategia de operaciones más pequeñas que se integran fácilmente en el gigante bancario.

Dimon no especificó qué tipo de empresa buscaría comprar el banco. La ley estadounidense prohíbe a JPMorgan adquirir otro banco que capte depósitos, ya que posee más del 10% de los depósitos del país.

Sin embargo, logró obtener una exención a esa regla cuando compró First Republic hace tres años en una subasta organizada por el gobierno después de que el banco quebrara.

Exceso de capital y optimismo en Wall Street

Dimon afirmó que JPMorgan tendrá entre US$ 40.000 y US$ 50.000 millones de capital excedente por encima de lo exigido por los reguladores. Los mayores bancos estadounidenses invirtieron la cifra récord de US$ 33.000 millones en recompra de acciones a principios de 2026. La administración Trump impulsó la política de desregulación más estricta para Wall Street desde la crisis financiera de 2008 y mostró una postura más laxa en materia de competencia.

También afirmó que se prevé que las comisiones de banca de inversión de JPMorgan aumenten alrededor de un 10% en el segundo trimestre con respecto al año anterior, mientras que se espera que las operaciones bursátiles aumenten al menos un 11%.

"¡Hay muchísimo entusiasmo!", dijo Dimon. "Las fusiones y adquisiciones están teniendo el mejor año en muchísimos años. El mercado de capitales va a ser enorme este año". Añadió que había "mucho optimismo".

También afirmó que los gastos del banco en 2026 serían aproximadamente US$ 1.000 millones superiores a los US$ 105.000 millones previstos anteriormente.

"Creemos que la cifra se acercará a los US$ 106.000 millones, impulsada principalmente por un mejor rendimiento, por lo que supone un buen aumento de US$ 1.000 millones", dijo Dimon.