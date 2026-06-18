JPMorgan restringe el acceso a Anthropic a su personal de Hong Kong

El banco sigue los pasos de Goldman Sachs al impedir el uso de Claude en el centro financiero asiático.

JPMorgan Chase impedió que su personal en Hong Kong acceda a los modelos de IA de Anthropic, siguiendo una medida similar adoptada por su rival Goldman Sachs, lo que demuestra el intenso escrutinio al que está sometido el uso de esta tecnología fuera de Estados Unidos.

Según tres personas familiarizadas con la situación, los empleados del banco de Wall Street en el centro financiero asiático ya no pueden acceder a los modelos Claude desde una lista desplegable de modelos de lenguaje grandes (LLM, su sigla en inglés) aprobados y disponibles internamente.

Una persona con conocimiento de la medida afirmó que la decisión se basó en la redacción de los términos de uso de Anthropic en su acuerdo de licencia con JPMorgan.

Impedir el acceso a los modelos de IA más avanzados del mundo representa una amenaza para el resurgimiento de Hong Kong como centro financiero internacional, dada su rápida adopción en otras partes del mundo, particularmente en el ámbito de la programación.

Crece el bloqueo

A principios de este año, el Financial Times informó que Goldman Sachs había prohibido a sus banqueros en Hong Kong usar Anthropic. Según una persona familiarizada con la decisión, el banco adoptó una interpretación estricta de los términos de uso de Anthropic, que excluyen su uso en la Gran China, incluido el antiguo territorio británico.

Los modelos de IA occidentales, como ChatGPT y Claude de OpenAI, están prohibidos en China continental como parte del llamado Gran Cortafuegos, que restringe la información procedente del exterior del país.

Hong Kong funcionó durante mucho tiempo prácticamente libre de la censura china, con restricciones de uso impuestas por las propias empresas estadounidenses de IA.

No se puede acceder a los modelos directamente desde Hong Kong, pero las organizaciones internacionales han podido sortear las restricciones geográficas negociando contratos globales y realizando actividades fuera de China.

Los grupos estadounidenses de inteligencia artificial desconfían de que sus modelos se utilicen en China, en parte debido a la amenaza de la "destilación", por la cual los agentes locales podrían entrenar nuevos modelos mediante el uso intensivo de ejemplos extranjeros.

La semana pasada, Anthropic se vio obligada a suspender todo acceso a su modelo de IA de última generación, Fable, después de que el gobierno estadounidense le pidiera que limitara el acceso a los ciudadanos extranjeros, alegando motivos de seguridad nacional.

Funcionarios gubernamentales y ejecutivos financieros habían expresado su preocupación por el modelo Mythos del laboratorio de IA y su potencial capacidad para explotar vulnerabilidades de ciberseguridad en el sistema financiero global.

JPMorgan declinó hacer comentarios.

Anthropic no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. La compañía había declarado previamente al Financial Times que sus modelos Claude nunca habían recibido soporte oficial en Hong Kong.