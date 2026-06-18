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BHP registra deterioro por US$ 2.300 millones en proyecto canadiense de fertilizantes

El golpe de la minera australiana al problemático proyecto de Jansen es el último gran acto del mandato de Mike Henry como director.

Por: Financial Times

Publicado: Jueves 18 de junio de 2026 a las 12:48 hrs.

BHP Minería Multinacionales mercados internacionales
<p>BHP registra deterioro por US$ 2.300 millones en proyecto canadiense de fertilizantes</p>

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