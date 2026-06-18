BHP registra deterioro por US$ 2.300 millones en proyecto canadiense de fertilizantes

El golpe de la minera australiana al problemático proyecto de Jansen es el último gran acto del mandato de Mike Henry como director.

La minera australiana BHP registrará un deterioro contable de US$ 2.300 millones en el valor de su principal proyecto de fertilizantes en Canadá, al señalar que el costo de la segunda fase del desarrollo será US$ 2.000 millones superior a su estimación anterior.

La compañía había puesto el año pasado bajo revisión la segunda fase de su proyecto de potasa Jansen, luego de informar un aumento de costos durante la fase inicial del desarrollo.

BHP, la mayor minera del mundo, esperaba anteriormente comenzar este año la producción de fertilizantes en Jansen, ubicado en la provincia de Saskatchewan. En la revisión de 2025, indicó que ambas etapas del proyecto -clave para su expansión hacia materias primas como la potasa y el cobre- se retrasarían hasta los ejercicios fiscales 2027 y 2031, respectivamente.

El deterioro y la nueva estimación de mayores costos representan un revés para la empresa y constituyen el último acto relevante de Mike Henry como director ejecutivo antes de entregar el cargo a Brandon Craig el 1 de julio.

El desarrollo de la potasa, junto con el cobre, ha sido una de las principales estrategias de crecimiento de BHP bajo el liderazgo de Henry, mientras la compañía buscaba reducir su exposición a sus negocios tradicionales de carbón y mineral de hierro y avanzar hacia metales y minerales que se espera desempeñen un papel central en la transición energética.

La estrategia forma parte de las actuales responsabilidades de Craig como jefe de la unidad Américas. El futuro director ejecutivo señaló en un comunicado emitido este jueves que BHP mantiene su compromiso con la potasa como motor de crecimiento.

“Jansen es un pilar importante de la estrategia de BHP y permitirá exposición a una materia prima orientada al futuro, con sólidos fundamentos de demanda”, afirmó. Agregó que el proyecto “establecerá a BHP como un actor líder en la industria global de la potasa”.

Sin embargo, inversionistas y competidores han manifestado inquietudes respecto de una posible saturación del mercado de fertilizantes desde que BHP comenzó a apostar por la potasa hace una década. El inversionista activista Elliott señaló en 2017 que tenía “profundas preocupaciones” sobre la incursión de la compañía en esta materia prima.

BHP -que reportará sus cifras de producción del cuarto trimestre el próximo mes y sus resultados anuales más adelante este año- indicó que espera mantener el gasto de capital en torno a US$ 11 mil millones durante el ejercicio fiscal 2027.

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La minera también ha impulsado adquisiciones, incluidos intentos por comprar Anglo American, para fortalecer su perfil de crecimiento. Ha adquirido varios competidores y proyectos de menor tamaño, además de invertir en sus operaciones existentes de cobre, mineral de hierro y potasa. Asimismo, ha buscado capitalizar subproductos como el oro y la plata.

Su rival Rio Tinto se ha expandido hacia el litio y, bajo el liderazgo de su nuevo director ejecutivo, Simon Trott, ha buscado desprenderse de operaciones más pequeñas y vender participaciones en activos de infraestructura. También exploró una combinación con Glencore, iniciativa que fue abandonada a comienzos de este año.