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Accenture advierte sobre un menor crecimiento de ingresos mientras la IA amenaza al negocio de consultoría tecnológica

Las acciones caen 14% en las operaciones previas a la apertura del mercado, extendiendo una baja impulsada por los temores de que la tecnología afecte su modelo de negocio.

Por: Financial Times

Publicado: Jueves 18 de junio de 2026 a las 08:36 hrs.

Inteligencia Artificial IA tecnología Acciones
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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