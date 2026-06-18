Accenture advierte sobre un menor crecimiento de ingresos mientras la IA amenaza al negocio de consultoría tecnológica

Las acciones caen 14% en las operaciones previas a la apertura del mercado, extendiendo una baja impulsada por los temores de que la tecnología afecte su modelo de negocio.

Las acciones de Accenture se encaminaban a abrir en su nivel más bajo desde 2018 después de que el grupo de consultoría redujera el jueves su previsión de ingresos, aumentando los temores de los inversionistas de que el rápido avance de la inteligencia artificial esté debilitando los negocios tradicionales de servicios tecnológicos y outsourcing.

La compañía informó que las nuevas contrataciones de servicios alcanzaron los US$ 19.300 millones en los tres meses terminados a fines de mayo, una caída de 3% en términos de moneda local frente al mismo período del año anterior.

Accenture proyectó que el crecimiento de sus ingresos para el año completo sería de un máximo de 4%, por debajo de su estimación anterior de entre 3% y 5%.

Las acciones de Accenture cayeron 14% en las operaciones previas a la apertura del mercado, extendiendo una baja que se ha acelerado durante el último año y medio debido al aumento de las preocupaciones sobre el impacto de la IA.

La CEO Julie Sweet ha argumentado que Accenture está ganando negocios de compañías que buscan ayuda para adoptar inteligencia artificial, pero los inversionistas temen que la tecnología permita a los clientes prescindir de los consultores o que genere una nueva competencia proveniente de startups de IA.

Accenture señaló el jueves que gastó US$ 4.200 millones en dos adquisiciones para reforzar sus capacidades en ciberseguridad.