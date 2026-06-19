Quién es quién tras el boom de los vapeadores en Chile
Las ventas de vapeadores siguen creciendo y el mercado comienza a concentrarse. BAT lidera con Vuse, mientras marcas chinas como Vaporesso y Geek Bar ganan terreno en una industria que dejó atrás su etapa más atomizada y ahora enfrenta la amenaza de un impuesto específico.
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