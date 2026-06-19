Quién es quién tras el boom de los vapeadores en Chile

El mercado de los vapeadores en Chile comienza a dejar atrás la fragmentación. Lo que durante años fue una industria dominada por tiendas especializadas, importadores y decenas de marcas poco conocidas hoy empieza a mostrar líderes claros.

Las ventas minoristas de productos de vapeo pasaron de 4,3 millones de unidades en 2023 a 6,2 millones en 2025, según Euromonitor International. Medido por consumo, el mercado alcanzó los 92,6 mil litros de líquidos con nicotina durante el año pasado. Al mismo tiempo, Nielsen reporta que en el canal de tiendas de conveniencia, las ventas en valor crecieron 308% en el año móvil de junio 2025 a mayo 2026, reflejando la rápida expansión de la categoría hacia canales de venta masivos.

Y aunque el mercado sigue siendo mucho más atomizado que el del cigarrillo tradicional, los datos revelan como un grupo reducido de marcas concentran cada vez más protagonismo.

Según Euromonitor, Vuse, la marca de British American Tobacco (BAT), fue la más vendida en Chile durante 2025. Más atrás siguieron Vaporesso y Geek Bar, dos marcas de origen chino que se han expandido rápidamente en el país.

BAT toma la delantera

La posición de Vuse como la marca más vendida del país evidencia la creciente presencia de grandes actores en una industria que hasta hace pocos años carecía de líderes claros.

La marca pertenece a BAT, compañía que controla gran parte del mercado chileno de cigarrillos a través de marcas como Lucky Strike, Kent y Pall Mall. Su irrupción en los vapeadores le ha permitido aprovechar una red de distribución ya consolidada y llevar sus productos más allá de las tiendas especializadas, llegando a cadenas de conveniencia y otros puntos de venta masivos.

Para Erwin Henríquez, Global Insights Manager de Nicotina de Euromonitor International, el año 2025 representa un hito para la industria. "Es un punto importante en términos de concentración del mercado", señala.

Parte de esta transformación coincide con la entrada en vigencia de la Ley 21.642 el año pasado, que estableció por primera vez un marco regulatorio para los cigarrillos electrónicos y vapeadores.

Antes de la regulación varios de los grandes actores internacionales mantenían una presencia limitada en Chile, debido a que el mercado operaba en una zona de incertidumbre regulatoria. Tras la implementación de la ley comenzaron a expandirse marcas como Geek Bar y los propios dispositivos de BAT, modificando la estructura competitiva de la industria.

El desembarco de las marcas chinas

Si BAT representa la entrada de los grandes grupos internacionales de nicotina, el resto del mercado está dominado por fabricantes chinos.

La segunda marca más vendida del país es Vaporesso, fabricada por Shenzhen SMOORE Technology, uno de los mayores fabricantes mundiales de dispositivos de vapeo. No opera mediante un distribuidor exclusivo en Chile, sino a través de una red de tiendas especializadas e importadores que comercializan sus productos en el país.

El tercer lugar lo ocupa Geek Bar, fabricada por GeekVape, empresa con sede en Shenzhen. En Chile es comercializada por Tigo Vape, que se presenta como importador directo y distribuidor oficial de la marca.

Dos mercados conviviendo en paralelo

El mercado tampoco es homogéneo. Por un lado están los sistemas cerrados, compuestos por dispositivos desechables o cápsulas prellenadas. Por otro, los sistemas abiertos, donde el usuario recarga manualmente el líquido.

Son precisamente los sistemas cerrados los que están impulsando el crecimiento de la industria. Según Euromonitor, sus ventas crecieron 53,5% entre 2024 y 2025, alcanzando 3,9 millones de unidades.

Los sistemas abiertos, en cambio, crecieron apenas 1,3%, totalizando 2,3 millones de unidades. Sin embargo, medido en litros de e-liquid, los sistemas abiertos siguen concentrando la mayor parte del mercado. En 2025 totalizaron 85 mil litros, frente a 7,7 mil litros de los sistemas cerrados.

La diferencia también se refleja en los líderes de cada segmento. Mientras Vuse, Geek Bar y Vaporesso dominan los sistemas cerrados, en los abiertos aparecen Monster, Heaven & Hell y Vaporesso.

El próximo desafío: los impuestos

La consolidación de la industria coincide con otro cambio que podría modificar nuevamente el mercado. El Ministerio de Hacienda trabaja junto al Ministerio de Salud en un proyecto para aplicar un impuesto específico a los vapeadores e igualar su tratamiento tributario con el del tabaco.

Hoy los vapeadores pagan únicamente IVA de 19%, mientras que los cigarrillos y otros productos derivados del tabaco están afectos a impuestos específicos significativamente más altos. La iniciativa ha abierto una división entre la industria y las organizaciones de salud pública.

Desde BAT Chile sostienen que los vapeadores regulados representan una alternativa de menor riesgo para fumadores adultos y que cualquier esquema tributario debería reflejar esa diferencia frente al cigarrillo tradicional. “Una carga impositiva excesiva podría desincentivar la migración de fumadores adultos hacia alternativas de menor riesgo y favorecer el crecimiento del mercado ilícito”, declararon a Señal DF.

Desde la otra vereda, la doctora Lidia Amarales, directora de Respira Libre y ex subsecretaria de Salud Pública, plantea que "los vaporizadores no tienen ningún tipo de impuesto y deberían gravarse con el mismo impuesto que tiene el tabaco tradicional".