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Quién es quién tras el boom de los vapeadores en Chile

Las ventas de vapeadores siguen creciendo y el mercado comienza a concentrarse. BAT lidera con Vuse, mientras marcas chinas como Vaporesso y Geek Bar ganan terreno en una industria que dejó atrás su etapa más atomizada y ahora enfrenta la amenaza de un impuesto específico.

Por: Victoria Silva

Publicado: Viernes 19 de junio de 2026 a las 09:40 hrs.

<p>Quién es quién tras el boom de los vapeadores en Chile</p>

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