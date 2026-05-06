JPMorgan lanza indicador para medir un mercado de 6.400 firmas privadas en EEUU
El indicador, denominado "JP Morgan Private Assets Index (JPAX)-Middle Market", funcionará como un "instrumento de diagnóstico" en lugar de un índice negociable. El año pasado, la firma incorporó análisis de empresas privadas individuales, comenzando con OpenAI.
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JPMorgan Chase creó un índice que rastrea a las empresas privadas medianas de EEUU con unos ingresos anuales combinados de US$ 1 billón (millón de millones), la primera de una serie de herramientas planificadas para brindar a los inversionistas una mayor transparencia en el mundo de las empresas de capital cerrado.
El producto está diseñado para proporcionar a los socios generales, socios limitados, corporaciones y empresas medianas un indicador de referencia de nivel institucional, según dos informes de investigación de JPMorgan publicados esta semana que anuncian el nuevo índice. Incluye aproximadamente 6.400 empresas, cada una con ingresos anuales de entre US$ 10 millones y US$ 1.000 millones.
“La magnitud y la creciente importancia del mercado medio contrastan directamente con el estado de su infraestructura de medición”, escribieron los analistas liderados por Gloria Kim, jefa de investigación de índices globales de JPMorgan, en uno de los informes.
El número de empresas que cotizan en bolsa se ha reducido casi a la mitad desde finales de la década de 1990, mientras que el número de empresas privadas se ha disparado, una dinámica de la que Jamie Dimon, el veterano director de JPMorgan, ha hablado repetidamente en los últimos años. Esto ha impulsado a las firmas financieras, incluida JPMorgan, a incursionar en el creciente mundo de las empresas privadas.
El índice de referencia de JPMorgan, denominado "JP Morgan Private Assets Index (JPAX)-Middle Market", funcionará como un "instrumento de diagnóstico" en lugar de un índice negociable. El año pasado, la firma incorporó análisis de empresas privadas individuales, comenzando con OpenAI.
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