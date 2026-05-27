Exclusivo: Española Grenergy apuesta por convertir a Chile en el gran hub de data centers de Latinoamérica

La firma hispana elevó sus inversiones en el país a US$ 2.000 millones al 2028, el 45% de todo el desembolso previsto para la región.

La empresa española de energías renovables Grenergy presentó un ambicioso proyecto para desarrollar infraestructura de data centers en Chile, combinando su músculo en generación solar y almacenamiento energético con una nueva plataforma de infraestructura digital denominada GR Data.

La apuesta apunta a posicionar al país como el principal centro de procesamiento de datos de la región, compitiendo incluso con Brasil, que ya lleva ventaja en este mercado, informó la compañía a inversionistas.

El proyecto contempla dos campus cloud en los alrededores de Santiago: Polpaico Campus Norte y Alto Jahuel Campus Sur, que en conjunto sumarán 600 MW de capacidad IT y una demanda estimada de 3,5 TWh anuales. Ambas instalaciones se ubicarán cerca de los principales nodos de conectividad del país.

A esto se suma Atacama Data, un proyecto orientado específicamente al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, con una capacidad inicial de 400 MW IT y potencial de escalar hasta 1 GW, con acceso garantizado a la red en el nodo Kimal (220 kV) para abastecer hasta 2,5 TWh anuales.

La propuesta de Grenergy se sustenta en lo que la compañía describe como una ventaja país difícil de replicar: energía renovable entre las más competitivas del mundo —y sin consumo de agua—, conectividad cercana a cables submarinos con latencias inferiores a 20 milisegundos, y un equipo especializado en permisos y desarrollo de infraestructura.

La combinación de estos factores, argumenta la empresa, convierte a Chile en un socio natural para hyperscalers y grandes actores tecnológicos globales que buscan expandirse en América Latina.

Inversión de US$ 2.000 millones en Chile

Más allá de los data centers, Grenergy actualizó su plan de negocios global hasta 2028, elevando su inversión prevista a US$ 4.300 millones. De ese total, Chile concentrará el 45%, con un nuevo plan de inversión de US$ 2.000 millones entre 2026 y 2028 destinado a ampliar sus plataformas de energía solar y almacenamiento, sin contar la plataforma de data centers anunciada hoy.

Con esto, Grenergy consolida su posición como uno de los principales inversores extranjeros en el país, con una inversión acumulada de 2.800 millones de euros entre 2012 y 2025.

El foco de esa inversión es la expansión de Oasis, su modelo de hibridación solar y almacenamiento que lanzó en Chile en 2023 y que ahora está replicando en Europa. En el norte del país, Oasis Atacama se consolida como la mayor plataforma BESS de América, con 2,5 GW solares y 14 GWh de almacenamiento.

Su fase VI, denominada Elena y actualmente en proceso de comisionamiento, duplicará la capacidad de almacenamiento desde 3,5 GWh a cerca de 7 GWh, convirtiéndose en la planta de almacenamiento en un único emplazamiento más grande del continente.

En el centro del país, Central Oasis alcanzará 1,4 GW solares y 5,1 GWh de almacenamiento, incorporando los proyectos Pelequén (175 MW solares y 600 MWh de almacenamiento) y Parral (165 MW solares y 600 MWh de almacenamiento), en las regiones de O'Higgins y Maule.

"Chile es nuestro principal mercado, donde nos hemos consolidado como uno de sus principales inversores internacionales. En los próximos dos años destinaremos cerca de US$ 2.000 millones para seguir ampliando nuestras plataformas de hibridación. Además, estamos desarrollando aquí nuestra plataforma de data centers para atraer inversión en IA y ofrecer servicios a toda Latinoamérica, región que aún está muy lejos de cubrir sus necesidades reales", señaló David Ruiz de Andrés, CEO de Grenergy.