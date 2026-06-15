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ENAP moderniza infraestructura en Terminal Marítimo San Vicente para asegurar el suministro de combustibles

El equipamiento hará más eficiente la transferencia de hidrocarburos desde los barcos a tierra, con el fin de responder a las demandas energéticas de la zona centro – sur.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Lunes 15 de junio de 2026 a las 17:30 hrs.

ENAP puertos combustible Petroleras Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>ENAP moderniza infraestructura en Terminal Marítimo San Vicente para asegurar el suministro de combustibles</p>

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