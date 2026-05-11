Grenergy cierra nuevo financiamiento por US$ 268 millones para Central Oasis en Chile

El proyecto de la multinacional española de energía limpia cuenta con una capacidad de 342 MW solares y 1.034 MWh de almacenamiento.

La multinacional española productora de energía limpia Grenergy anunció el lunes que cerró un financiamiento sénior sin recurso por un importe de US$ 268 millones, incluyendo líneas de crédito, para la planta de Monte Águila en Chile. El proyecto cuenta con una capacidad de 342 MW solares y 1.034 MWh de almacenamiento y pertenece a la plataforma Central Oasis en el país.

El financiamiento fue suscrito con un sindicato internacional de bancos liderado por BNP Paribas como banco coordinador y en el que también participan KFW IPEX-BANK, Coöperatieve Rabobank, Natixis y The Bank of Nova Scotia, indicó en un comunicado.

Esta nueva transacción se suma a las financiaciones sin recurso firmadas por Grenergy previamente para el desarrollo de las plantas híbridas de Gran Teno, Tamango y Planchón, que constituyen las tres primeras fases de la plataforma Central Oasis en Chile.

En conjunto, la compañía ha logrado cerca de US$ 2 mil millones en financiación sin recurso para el conjunto de sus plataformas Oasis, que incluyen: Oasis de Atacama, en el norte de Chile, y Central Oasis, en las regiones del Maule y Biobío.

El proyecto dispone además de un acuerdo de venta de energía solar (PPA) diurno por un periodo de 12 años. Adicionalmente, gran parte de la energía restante será comercializada a través de GR Power, la filial de comercialización energética de Grenergy en Chile.

CEO destaca solidez de modelo

“Lograr casi US$ 2 mil millones de dólares de financiación para nuestras plataformas Oasis en Chile en solo 18 meses demuestra la solidez de nuestro modelo y nuestra capacidad de ejecutar proyectos a gran escala. Ahora queremos llevar este éxito a Europa”, afirmó David Ruiz de Andrés, CEO de Grenergy.

Central Oasis representa una de las principales apuestas de Grenergy en Chile, con una capacidad total prevista de 1,1 GW solares y 4 GWh de almacenamiento, y una inversión estimada de US$ 900 millones. Esta plataforma, con entrada en operación prevista para los años 2026 y 2027, nace con el objetivo de replicar el exitoso modelo de hibridación solar-almacenamiento desarrollado por Grenergy en Oasis de Atacama, una de las mayores plataformas de baterías del mundo y la primera de Latinoamérica.

El próximo 27 de mayo, Grenergy actualizará su plan de inversión hasta 2028 con nuevos proyectos tanto híbridos como de Greenbox, su plataforma de stand-alone en Europa.