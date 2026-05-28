Eléctrica de capitales suecos sella venta de su plataforma latinoamericana y oficializa ingreso de Promigas a Chile

Actualmente, Zelestra Latam suma 1.273 MW entre proyectos en operación y construcción, así como un pipeline de aproximadamente 2,25 GW en desarrollo.

Tras conocerse a fines del año pasado la firma por parte de Zelestra (nacida en España como Solarpack, pero posteriormente comprada por el fondo sueco EQT) de un acuerdo para vender su plataforma en latinoamérica a Promigas, este jueves se anunció el cierre de la adquisición. Así, esta última firma -empresa energética con 52 años de trayectoria y presencia en Colombia y Perú- amplía su presencia regional y aterriza oficialmente en Chile.

Zelestra Latam cuenta con un portafolio de proyectos que abarca distintas etapas de desarrollo. Actualmente suma 1.273 MW entre proyectos en operación y construcción, así como un pipeline de aproximadamente 2,25 GW en desarrollo. Su portafolio está diversificado entre energía solar y almacenamiento, lo que la posiciona como un actor relevante en la transición energética de la región.

La firma colombiana Promigas indicó en un comunicado que con esta operación fortalece su participación en la transición energética, incorporando capacidades en generación renovable y almacenamiento que le permiten acompañar la evolución del sistema energético hacia modelos más sostenibles y confiables.

La firma añadió que su llegada se da en un contexto de crecimiento del mercado energético chileno, "reconocido por su dinamismo y avance en energías renovables. La compañía buscará aportar su experiencia en el desarrollo y operación de infraestructura energética, junto con una visión de largo plazo basada en la confiabilidad y sostenibilidad del sistema".

En concreto, se detalló que la operación contempla la continuidad de los proyectos en curso, los equipos locales y los compromisos existentes, "manteniendo altos estándares operativos y una relación cercana con comunidades".

En el escrito, el presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, señaló que para la compañía "es un orgullo comenzar a formar parte del sector energético chileno. Llegamos con la convicción de aportar al desarrollo energético del país, no solo con capacidades técnicas, sino sumando talento: un equipo humano con conocimiento, trayectoria y una probada capacidad de ejecución en el desarrollo de energías renovables".

"Estamos convencidos de que son las personas quienes hacen posible la transformación energética, y que, junto al talento local, podremos contribuir de manera relevante a los desafíos del país”, agregó.