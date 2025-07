Eléctrica de capitales suecos pone a Chile en un rol protagónico y planea inversiones por US$ 1.500 millones

Zelestra busca construir el proyecto Aurora y desarrollar ocho iniciativas en cinco años. CEO para Latinoamérica de la firma reconoce que la estabilidad regulatoria "desafortunadamente en los últimos meses no está tan consolidada".

Desde Arequipa, Perú

Con la presencia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, el 17 de julio la compañía española de capitales suecos Zelestra (exSolarpack) inauguró en una ceremonia el proyecto San Martín, la planta de energía solar más grande construida en la historia del país vecino con una inversión de US$ 176 millones y 300 MW.

La firma -que se presenta como una compañía global de energías renovables, mutitecnológica y orientada al cliente- construye sus propios proyectos y se queda con ellos. Nació en España como Solarpack, pero posteriormente fue comprada por el fondo sueco EQT y dio un salto logrando tener en la región más de de 1 GW de iniciativas en operación y en construcción, lo que incluye el proyecto híbrido solar con baterías Aurora ubicado en la Región de Tarapacá, Chile.

Zelestra está en Estados Unidos, Alemania, India, en el sur de Europa y América Latina (Perú, Colombia y Chile). Tras la inauguración del proyecto San Martín, en La Joya, Arequipa, el CEO para Latinoamérica de la firma, José Luis García, abordó con DF el plan que tienen para Chile, país que tiene un rol protagónico en la cartera de latinoamérica.

"En Latinoamérica, tenemos más de 1.2 GW proyectos en operación y en construcción, y queremos pasar a 3.6 GW en cinco años. De eso, aproximadamente 2,2 GW están en Chile", revela García.

En Chile, abrieron su oficina en 2010 y tienen en operación tres proyectos PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida) que suman 31 MW. El plan a cinco años en el país involucra inversiones por US$ 1.500 millones. Este contempla la tarea inmediata de construir el proyecto Aurora y desarrollar ocho iniciativas. Entre este grupo de obras, hay cinco proyectos solares con BESS con inicio de construcción en 2026 y 2027 y dos iniciativas eólicas más un BESS standalones que iniciarán su construcción en 2028.

En cuanto a si en ese plan para Chile se considera el hidrógeno verde, indica que tienen una iniciativa muy avanzada en España, pero en Chile no está en carpeta algo parecido: "Tenemos muchos proyectos con los que entretenernos en los próximos cuatro o cinco años. Pero si la pregunta es si lo haríamos, creo que va a ser el siguiente destino".

En almacenamiento, dice que el reglamento que define cómo se pagará permitió anuncios de compañías al respecto. "Este fue el reglamento que permitió desencadenar todas estas inversiones, porque ahora ya sí hay certeza de cómo se va a retribuir la capacidad al almacenamiento. Con la bajada que están teniendo los precios de las baterías, vamos a ver muchos más proyectos en Chile que van a permitir bajar los costes de energía", asegura.

Estabilidad regulatoria

Chile tiene un lugar prioritario para la firma. El ejecutivo puntualiza que, además de recursos naturales "espectaculares" y de encontrar profesionales del nivel que se necesita, es un mercado eléctrico mucho más sofisticado. "Los clientes también son más sofisticados, están buscando productos más sofisticados. Entonces, nos estamos concentrando mucho en Chile", sostiene.

Sobre la estabilidad regulatoria, reconoce que "desafortunadamente en los últimos meses no está digamos tan consolidada". Esto, aludiendo al proyecto en discusión en el Congreso que busca ampliar la cobertura del subsidio eléctrico, el cual busca que los PMGD participen en el esfuerzo de recaudación.

Pero en su reflexión, García admite: "Entendemos que los PMGD es un sistema que hay que cambiarlo. Estamos de acuerdo en cambiarlo, pero hay que tener mucho cuidado de no afectar inversiones que se han hecho, porque automáticamente la percepción del riesgo regulatorio en Chile crece. Siempre digo: no hay nada más cobarde que el dinero, pues automáticamente todos los financiadores se asustan, te empiezan a cobrar más caro por ese dinero y al final tienes que cobrar más caro por la energía para hacer tu proyecto rentable".

Pero pone paños fríos: "Estoy convencido de que se llegará a una solución que no dañe la reputación del país. Dañar la reputación para la inversión extranjera de un país es muy serio".

Consultado por si esto marca un "punto menos" a Chile en cuanto a su certeza regulatoria o jurídica independiente del desenlace del proyecto en el Congreso, dice que ahora hay incertidumbre pero dependerá mucho de cómo se resuelva. "Estamos convencidos de que el Estado tiene recursos como para aquellas medidas que un gobierno en un momento dado quiera acometer, pues si se entiende que no son razonables de acuerdo a toda la normatividad y a la institucionalidad del Estado, pues terminarán por desecharse".

Enfatizó que cómo se resuelva este nudo "va a medir cuál es la fortaleza del Estado chileno y eso también es muy importante para atraer inversión extranjera".

Participar en la conversación pública

En cuanto a qué posición quieren ocupar en Chile, para García, el objetivo es tener tamaño suficiente como para tener los recursos que permitan participar en la conversación pública, en el desarrollo del sector: "El estar cerca del ministro, cerca de las instituciones, ayudándoles a que el sector se haga mucho más robusto. Para eso necesita cierto tamaño".

Pero aclara que no hay una ambición de ser líderes. "No es necesario. Tenemos un perfil también en el que tenemos muy pocos clientes, muy seleccionados. Tampoco es que tengamos que hacer mucho ruido en el mercado, que tenga que verse en todos los sitios", dice.

No es un misterio que en Chile hay empresas que han debido enfrentar complejidades en medio de la transición energética. García es claro: "No quiero decir que todo el mundo haya sido irresponsable, pero lo que sí hay que hacer es profesionalizar mucho a tu equipo para evitar estos riesgos que te puedan llevar a quebrar la compañía. Solarpack en el pasado igual no tomó las mejores decisiones. El nuevo equipo somos muy conscientes de esto".