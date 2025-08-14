Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Tragedia en El Teniente abre nuevas heridas en Codelco: niegan trato discriminatorio a contratistas y alertan de evento similar en 2023

Ante la Comisión de Minería del Senado, representantes de la estatal, además de lamentar seis fatalidades, señalaron que el accidente provocó una merma de entre 20 mil y 30 mil toneladas de cobre fino.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Jueves 14 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

Codelco seguridad cobre producción Valeria Ibarra
<p>La ministra de Minería, Aurora Williams, junto al presidente de Codelco, Máximo Pacheco, este miércoles en el Congreso. Foto: Aton</p>

La ministra de Minería, Aurora Williams, junto al presidente de Codelco, Máximo Pacheco, este miércoles en el Congreso. Foto: Aton

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

SEC formula cargos a Mercado Libre por comercializar artículos sin certificación y prohíbe la venta de 70 productos
2
Mercados

Exintegrante de la mesa técnica de pensiones advierte que el SIS “está en una encrucijada crítica”
3
Empresas

Adelco no logra convencer a sus acreedores: tribunal decretará quiebra de empresa ligada a la familia Paulmann Mast
4
Empresas

Las tres claves para entender los sólidos resultados de Falabella y el rol cada vez más protagónico del banco
5
Mercados

Control hostil, prebendas y la ruina de mi familia: Álvaro Jalaff declara en Fiscalía sobre la venta del Grupo Patio
6
Empresas

Accionistas de Latam solicitan una tercera venta secundaria de títulos de la compañía aérea
7
Mercados

Reforma previsional: más de 150 mil trabajadores al mes se convertirían en beneficiarios del seguro de lagunas
8
Mercados

“Compra en diciembre y sal en mayo”: la regla de oro de las bolsas adaptada al IPSA, según Bci
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete