Dólar abre estable en día especial por el informe de nóminas no agrícolas de diciembre en EEUU

Es información que los inversionistas esperan con ansias, ya que las dos últimas lecturas del reporte se vieron afectadas por el histórico cierre de Gobierno de 44 días y su impacto en la recolección de datos estadísticos.

El dólar abrió plano este viernes, jornada clave para calibrar expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), pues dentro de poco se publicarán las nóminas no agrícolas de diciembre en Estados Unidos.

La divisa cotizaba estable a $ 897,5 esta mañana en las pantallas de Bloomberg, después de que este jueves un leve repunte adicional la acercara a $ 900, con lo que está por verse si efectivamente logrará consolidarse por debajo de este importante nivel.

El dollar index subía 0,1%, en línea con los rendimientos del Tesoro, mientras que el futuro de cobre se fortalecía 1,8% en la Bolsa de Metales de Londres, después de dos jornadas corrigiendo a la baja desde sus máximos históricos.

Para las cifras del mercado laboral -a las 10:30 (horas de Chile)-, la estimación de consenso apunta a un tímido repunte. En el último mes de 2025 se habrían creado 70 mil nóminas, no muchas más que las de noviembre, y la tasa de desempleo habría disminuido en una décima, ubicándose en 4,5%.

Según descuentan los precios de futuros y swaps en EEUU, la Fed probablemente volvería a recortar las tasas de interés en abril o en junio, para luego implementar un recorte adicional hacia el cuarto trimestre.

Mientras tanto, en el mercado derivado, el posicionamiento de los no residentes contra el peso chileno ha seguido incrementándose a un ritmo acelerado. La posición neta ya ronda los US$ 9.300 millones y es la más agresiva desde agosto de 2023, según datos del Banco Central al cierre del miércoles.