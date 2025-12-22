Click acá para ir directamente al contenido
Extranjeros siguen posicionándose contra el peso chileno: ya superan los US$ 6.300 millones netos en el mercado derivado

Tres sesiones consecutivas, que terminaron con la fuerte maniobra del pasado jueves, hicieron que la posición neta alcanzara su nivel más agresivo desde enero contra la moneda local. Todo esto, mientras el precio del dólar sigue buscando nuevos mínimos.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 22 de diciembre de 2025 a las 12:32 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

