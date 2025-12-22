Extranjeros siguen posicionándose contra el peso chileno: ya superan los US$ 6.300 millones netos en el mercado derivado

Tres sesiones consecutivas, que terminaron con la fuerte maniobra del pasado jueves, hicieron que la posición neta alcanzara su nivel más agresivo desde enero contra la moneda local. Todo esto, mientras el precio del dólar sigue buscando nuevos mínimos.

La posición neta de los extranjeros contra el peso chileno creció en momentos en que la divisa se encuentra en su mejor momento del año, fenómeno que podría estar ligado a estrategias para aprovechar diferenciales de tasas de interés en Latinoamérica.

Fueron cerca de US$ 860 millones de compra de moneda extranjera el pasado jueves, con lo que la posición neta de los no residentes se cifró en más de US$ 6.340 millones, la más agresiva desde enero contra el peso, según datos del Banco Central.

Ya son tres jornadas consecutivas en que los "gringos" refuerzan estas suscripciones con bancos locales. La cifra se había estado moderando en los últimos días, hasta el punto de rondar US$ 4.400 millones después de la segunda vuelta presidencial. Pero esto rápidamente demostró ser sólo un break.

De acuerdo con series separadas del Central que se enfocan específicamente en forwards de dólar-peso de los extranjeros, la reciente profundización del posicionamiento contra la moneda chilena se explica por el tramo de 186 a 370 días plazo.

¿Especulación o cobertura?

El posicionamiento off-shore viene a contracorriente de la tendencia que ha visto el precio del dólar en Chile. De hecho, ese mismo día el tipo de cambio bajó con fuerza y cerró casi en nuevos mínimos desde octubre de 2024, mientras que esta mañana perdió los $ 910. La divergencia ha llamado la atención del mercado.

"Una de las hipótesis que comienzan a tomar fuerza es que parte de estas posiciones no responden a una visión direccional negativa sobre el peso chileno, sino a estrategias de carry trade regional, particularmente entre monedas latinoamericanas y el dólar", dijo a DF el director general de BeFX, Rodrigo Castillo.

"En este escenario, inversionistas podrían estar capturando diferenciales de tasas en países como Brasil o Colombia, mientras cubren el riesgo cambiario utilizando derivados en dólar-peso, lo que explicaría el aumento de posiciones cortas en peso, incluso en un contexto de fundamentos locales más favorables", desarrolló.

Patricio Poblete, trading y sales FX de Vantrust Capital, también apuntó a la posibilidad de que estos números del mercado derivado reflejen coberturas. Más específicamente, lo vinculó a las apuestas de los extranjeros en la Bolsa de Santiago, que apunta a cerrar el año con un retorno sobresaliente.

"Es altamente probable que la cobertura de dichas inversiones se realice en el mercado de forwards, lo que sólo muestra la cobertura cambiaria, pero no el ingreso efectivo de capitales a la economía", explicó el ejecutivo. Y destacó el hecho de que el monto vigente de los institucionales locales -principalmente por las AFP y aseguradoras- ha crecido de forma estructural en favor del peso.

La volatilidad parece jugar un rol, viendo que ese mismo jueves, el segmento interbancario operó insólitos US$ 4.900 millones con entrega inmediata (spot). Un operador de mesa de dinero hizo hincapié en que el mercado suele tener movimientos erráticos a fin de año, tomando en cuenta los ajustes de carteras de inversión y cierres de balances.

Y cabe observar que, mientras los no residentes aceleran estas posiciones contra el peso en el mercado derivado, han estado comprando moneda local spot. En detalle, su monto transado neto de 2025 se volvió positivo el 5 de noviembre (más cargado a compra de pesos), poco antes de la primera vuelta presidencial, y al cierre del pasado jueves ya rondaba los US$ 3 mil millones.

Los mundos del carry

El trade de consenso con miras a 2026 se ha estado volviendo rápidamente corto (apostado a la baja) en relación al dólar. Así, los operadores no comerciales han desarmado operaciones largas en las últimas semanas, con lo que la posición neta global ya se encuentra en una situación neutra, según datos del regulador de futuros estadounidense.

Las clásicas operaciones cambiarias internacionales han seguido enfrentando un cambio de paradigma, después de que el viernes el Banco de Japón subiera su tasa oficial al mayor nivel en tres décadas, con lo que se aleja cada vez más de la política ultraflexible.

"Ha cambiado el carry trade que consistía en financiarse en Japón y aprovechar los fondos en otros países, especialmente emergentes. Los extranjeros podrían estar comprando pesos chilenos spot porque están deshaciendo o haciendo utilidades de ese carry trade. Las reglas del juego han cambiado, y la plata ya no es gratis", apuntó el customer experience de la plataforma de derivados financieros Xymmetry by NetGO, Sebastián Rosselot.

El carry trade consiste en financiarse en un mercado con tasas de interés bajas, para luego trasladar estos capitales hacia a una jurisdicción con tipos más altos. La rentabilidad en depósitos, sobre todo si no hay volatilidad cambiaria de por medio, ha popularizado esta estrategia en las últimas décadas.

Los dos exponentes de Latinoamérica, el real brasileño y el peso mexicano, destacan por la insistencia de las posiciones largas en un universo de nueve divisas. Con una tasa de política monetaria de 15%, Brasil ofrece por lejos el carry más atractivo, seguido por el 9,25% de Colombia. Y el 7,25% de México sigue estando sobre el 4,5% en que quedó Chile tras la última reunión del Central.

"Como sabemos, el carry trading puede ser como recoger monedas delante de una aplanadora. Y el riesgo y la recompensa aumentan cuanto más se avanza en la curva de crédito de los mercados emergentes. En conversación con clientes, hemos observado un mayor interés por las monedas de Kazajistán, Uzbekistán, Uganda e incluso por la recuperación del peso argentino, que ha causado tantas pérdidas", publicó el equipo de ING liderado por su head de mercados globales, Christ Turner.

El reporte afirma que los inversionistas deberán estar preparados para una sostenida volatilidad si quieren obtener el rendimiento que ofrecen los mercados locales argentinos. Destaca la significativa caída de la inflación, un saldo fiscal que pasó a ser superavitario y la probabilidad de un mayor apoyo estadounidense, pero advierte que la cobertura de las reservas de divisas sigue siendo limitada, también con alta deuda externa y necesidades de financiamiento.