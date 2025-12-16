Banco Central recorta su tasa de interés y asegura que la inflación llegará antes a la meta

De acuerdo con las expectativas del mercado, el instituto emisor llevó la Tasa de Política Monetaria (TPM) hasta 4,5% este martes. Ahora, ve el regreso a la meta el primer trimestre de 2026.

En la Reunión de Política Monetaria (RPM) de este martes, el Consejo del Banco Central acordó recortar su tipo rector en 25 puntos base (pb). Así, la Tasa de Política Monetaria (TPM) se ubicará en 4,5%, su nivel más bajo desde diciembre de 2021 (4%).

La decisión fue tomada por la unanimidad de sus miembros y era altamente esperada por los analistas, según los resultados de distintas encuestas de mercado.

Con este movimiento, la tasa clave se ha reducido en 675 puntos base desde alcanzar un peak de 11,25% a finales de 2022.

“El Consejo evaluará los próximos movimientos de la TPM considerando la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la convergencia inflacionaria. Además, reafirma su compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad, asegurando que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de dos años”, señaló el comunicado del ente autónomo.

“La inflación se ha reducido más rápido que lo proyectado en septiembre, en un entorno económico local y global algo mejor que lo esperado. En el escenario central del IPoM de diciembre, la inflación llegaría a la meta de 3% en el primer trimestre de 2026”, dijo el comunicado de la entidad.

Sumado a ello, el instituto emisor subrayó que la inflación total y subyacente se han reducido y las expectativas inflacionarias a dos años plazo tanto de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) como de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) se ubican en 3%.

La visión del Central

Para la entidad monetaria, el mercado financiero local ha seguido las tendencias globales.

En ese sentido, destacaron que la bolsa (IPSA) ha registrado ganancias y las tasas de interés de largo plazo han descendido en los últimos meses, el peso se ha apreciado, y el crédito se mantiene sin grandes cambios, aunque la cartera comercial muestra algunas señales de recuperación.

De acuerdo con el escenario del ente autónomo, la actividad económica local ha estado en línea con lo previsto, con una inversión que ha sido “más dinámica”.

En el tercer trimestre, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no minero se ubicó en línea con lo esperado, destacando el desempeño de los servicios y, en menor medida, del comercio, mencionaron.

A su vez, esbozaron que el crecimiento del PIB total se vio afectado por el débil desempeño del sector minero. “En cuanto al gasto interno, la inversión en maquinaria y equipos volvió a expandirse por sobre lo previsto, mientras el consumo privado se comportó en línea con lo esperado”, añadió el comunicado.

“El mercado laboral muestra mejoras, aunque persisten desafíos relevantes. La tasa de desocupación ha bajado en los últimos meses, pero la creación de empleo todavía es acotada”, sumaron.

Escenario internacional

El instituto emisor planteó que el panorama global “muestra un impulso externo algo mayor para la economía chilena”.

Durante el tercer trimestre, la actividad de los principales socios comerciales habría crecido más de lo previsto. Entre otros elementos, esto se relaciona con el aumento de las inversiones en nuevas tecnologías y el mayor gasto fiscal en economías desarrolladas, explicaron.

A su vez, el comunicado destacó que la Reserva Federal recortó la Fed Fund Rate en diciembre y las expectativas de mercado anticipan nuevos recortes el próximo año.

En esa línea, también se resaltó que las condiciones financieras globales han continuado mejorando, destacando el incremento generalizado de las bolsas. El precio del cobre ha aumentado significativamente y supera los US$ 5 la libra, indicó el documento.

“De todos modos, los riesgos globales siguen siendo elevados y no puede descartarse un deterioro abrupto de las condiciones financieras”, advirtió la entidad.