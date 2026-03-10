En medio de alta volatilidad, economistas anticipan que el IPC de marzo subiría 0,5% y aún estiman un recorte de tasas del Banco Central en el año

La Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) también estimó que el indicador de actividad Imacec habría crecido 1,8% en febrero, comparado con el mismo mes del año pasado.

En medio de la alta volatilidad en los mercados globales por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha impactado particularmente en los precios del petróleo, los analistas anticipan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subiría 0,5% en marzo, luego que no tuvo variación en el registro de febrero, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) que difundió este martes el Banco Central.

En el sondeo, los analistas todavía esperan una baja de 25 puntos básicos a mediados de año en la tasa de política monetaria (TPM) del Banco Central, que actualmente se mantiene en 4,5%. Las estimaciones de los economistas de la EEE se recibieron hasta ayer lunes.

Asimismo, proyectaron que el indicador de actividad Imacec habría crecido 1,8% en febrero comparado con el mismo mes de 2025, con lo que el PIB del primer trimestre se expandiría 1,6% y crecería un 2,5% en todo 2026. La inflación anual, en tanto, alcanzaría a 3% en diciembre de 2026.

Sobre el dólar, la EEE anticipó que se ubicaría en torno a $900 dentro de dos meses.