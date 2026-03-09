Renta fija: el boom de demanda por la UF que desencadenó la guerra en Medio Oriente
Mientras EEUU e Israel siguen reforzando su ofensiva contra Irán y sus aliados, los precios del petróleo superaron los US$ 100 por barril y el tipo de cambio escaló niveles de $ 920, combustible perfecto para una mayor inflación.
A medida que se extiende la guerra en Medio Oriente, las malas noticias para las acciones y la deuda nominal han sido relativamente buenas para los dueños de los bonos indexados a la inflación.
Desde que estalló la crisis, el rendimiento del Bono de Tesorería en UF (BTU) a cinco años ha caído cerca de 10 puntos base (pb), y perdió la marca de 2% por primera vez desde octubre de 2024, según el compilado del Banco Central. La tasa a 10 años, por su parte, ha bajado a niveles de 2,2% que también son mínimos.
Demanda versus oferta
"Esa lectura desde luego es favorable para la UF, en un contexto donde la primera parte del año fue bastante positiva para los instrumentos en pesos, porque estuvimos hablando de la convergencia de la inflación al rango meta y el apetito de extranjeros por bonos nominales. Estábamos en ese ambiente, y de un minuto a otro cambiamos a un mercado que se volvió de manera bien abrupta hacia mayor inflación", dijo a DF el subgerente de Renta Fija en BICE Inversiones, Marco Gallardo.
Variaciones de similar magnitud han tenido los Bonos de Tesorería en Pesos (BTP), pero en el sentido contrario (de hecho, repuntó la prima por riesgo de Chile). Para el dueño de un instrumento de renta fija, la caída del rendimiento representa una ganancia de capital, y el alza una pérdida.
Gallardo observó que el declive de las tasas en UF ha venido muy en línea con temas de flujo, tomando en cuenta que el mercado chileno sigue con una oferta relativamente escasa, lo que hace más difícil estimar cuáles serían los niveles exactos donde deberían instalarse los rendimientos.
"En la medida en que no se observe un aumento relevante en la demanda, el actual interés por instrumentos en UF ya genera espacios de caídas adicionales en las tasas en UF. En instrumentos de Hacienda y bancarios la demanda es absorbible, pero en corporativos, posiblemente en la medida en que aparezcan nuevas emisiones vamos a ver spreads algo más bajos. En términos de niveles, creo que ya estamos bastante en línea, y sería razonable ver incluso unos 10 o 15 pb más abajo, pero es algo que está muy condicionado a los flujos", anticipó.
Transversal en plazos
Las compensaciones inflacionarias se han ampliado en casi todos los puntos de la curva. Vale decir, el mercado espera una inflación promedio más alta no sólo en el corto plazo, sino también en el mediano y el largo plazo".
"No hace mucho sentido que suban tanto las expectativas de inflación de largo plazo, sobre todo de dos años en adelante, dado que este es un shock de oferta, que tiene que ver sobre todo con la situación en Medio Oriente, con efecto en los precios del petróleo, y eso es más transitorio. Por lo tanto, este rally que ha tenido la UF no hace tanto sentido, sobre todo en los plazos más largos", evaluó el senior portfolio manager de Fintual, Fernando Suárez.
La escalada bélica hizo esfumarse las expectativas de prontos recortes sobre la Tasa de Política Monetaria (TPM). Según el modelo de Bloomberg en base a las tasas swap, el mercado descuenta actualmente sólo un cuarto de probabilidad de que el Banco Central baje el tipo oficial en su reunión del 24 de marzo, idea que se ha desplazado para julio o posterior.
“Tuvimos un cambio en nuestra visión macro, en el sentido de que también esperamos un recorte no en marzo, sino que a mediados de año. Pero eso no tiene un impacto en los portafolios, porque estamos viendo plazos más largos, donde se necesitan movimientos más bruscos o cambios más significativos en las trayectorias de tasas", apuntó Suárez.
"Nuestro escenario se mantiene bastante constructivo en renta fija local, porque si vemos las tasas de largo plazo en Chile, estas incorporan una TPM por sobre lo que es el nivel neutral, y es una forma de decir que la curva tiene premio: debiese haber un retorno mayor en los bonos de largo plazo que en los de corto plazo", profundizó.
