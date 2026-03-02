Coopeuch concreta tres colocaciones de bonos por más de US$ 55 millones en el mercado local en febrero
Las operaciones se realizaron en enmarcan en el Marco de Financiamiento Social que la firma mantiene vigente desde 2023.
Durante febrero Coopeuch completó la colocación de tres bonos, correspondientes a las series H2 y G2, en una operación avaluada en de UF 1.165.000 y equivalentes a $ 48.250 millones (cerca de US$ 55 millones). Las operaciones se realizaron mediante venta directa, con participación de inversionistas institucionales, y fueron transadas a través de la Bolsa de Santiago.
"En detalle, la cooperativa efectuó colocaciones de la serie H2, con vencimiento en abril de 2029, por UF 865.000 (aproximadamente $ 35.750 millones) y de la serie G2, con vencimiento en octubre de 2028, por UF 300.000 ( alrededor de $ 12.500 millones), consolidando así un acceso consistente al mercado de capitales local", informó Coopeuch.
"Estas colocaciones reflejan la solidez financiera de la cooperativa, la consistencia de nuestra estrategia de crecimiento y la confianza que generamos entre los inversionistas institucionales, lo que nos permite seguir fortaleciendo nuestra estructura de financiamiento en beneficio de nuestros más de 1,2 millones de socios”, dijo en el comunicado el gerente general de Coopeuch, Rodrigo Silva.
Estos movimientos se realizaron en el Marco de Financiamiento Social que la compañía mantiene desde 2023 y como parte de su estrategia ESG. En ese sentido, las colocaciones buscan dirigir recursos a proyectos con impacto social verificable.
Las colocaciones se suman a las otras operaciones realizadas por la compañía en 2025 a nivel global, tales como la emisión de financiamiento social en el mercado japonés por 3 mil millones de yenes, equivalentes a cerca de US$ 21 millones, con vencimiento en 2028.
