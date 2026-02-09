El bono con mejor desempeño de América Latina tiene margen para seguir subiendo
El rally de los bonos de Telefónica Móviles Chile se produce tras los informes de que varias partes están interesadas en comprar la empresa a la española Telefónica.
Los bonos de Telefónica Móviles Chile SA han superado a todos sus pares latinoamericanos este año, a medida que se intensifica la competencia por adquirir la compañía con perdidas, sorprendiendo a los inversores y alimentando las expectativas de nuevas ganancias.
Los bonos en dólares con vencimiento en 2031 subieron a 75,2 centavos por dólar la semana pasada desde 57,5 centavos a principios de año, generando una rentabilidad total de alrededor del 25,4%, incluyendo intereses.
El repunte se produce tras informes de que varias partes están interesadas en comprar la compañía a la española Telefónica SA. Entre los posibles postores se encuentran América Móvil SAB, controlada por el multimillonario mexicano Carlos Slim, Millicom International Cellular SA y las operadoras móviles chilenas WOM y Entel SA. El optimismo en torno a la venta se reafirmó el mes pasado cuando Telefónica Móviles vendió su participación en el negocio de fibra óptica Onnet a otra filial de Telefónica por US$ 350 millones.
Si WOM prevaleciera, los bonos deberían cotizar con una rentabilidad de entre el 8% y el 8,5%, lo que ofrecería un fuerte potencial alcista a los precios actuales, afirmó César Fernández, socio de Alpha Credit Advisors Ltd., una empresa de inversión en mercados emergentes con sede en Londres. "Si los demás interesados adquieren Telefónica Chile, la rentabilidad a corto plazo de los bonos debería ser aún mayor, dada su mejor situación financiera".
Los bonos de Telefónica Móviles Chile actualmente tienen una rentabilidad cercana al 10%, inferior al 14,5% de finales de diciembre.
Apoyo de la matriz
Telefónica de España ha mostrado un "fuerte apoyo de su matriz" a su filial chilena a través de la transacción de Onnet, lo que ha contribuido a apuntalar los bonos, según los analistas de Balanz Capital Valores, Juan Djivelekian y Santiago Gramegna. El 26 de enero, elevaron la calificación crediticia a "sobreponderar", indicando que la rentabilidad de los bonos con vencimiento en 2031 podría caer a alrededor del 8,5%.
La venta de Onnet "debería ayudar a reducir la deuda y mejorar los ratios financieros clave", escribieron, añadiendo que "deja a la compañía en una posición financiera más sólida antes de la desinversión, a la vez que facilita la entrada de un comprador".
Si los fondos se utilizan para recomprar bonos, la deuda neta podría caer por debajo de tres veces el Ebitda desde las cinco veces actuales, aunque Telefónica aún no ha revelado cómo se utilizarán los fondos.
El optimismo actual contrasta marcadamente con el sentimiento de mayo del año pasado, cuando los primeros informes de una venta hicieron caer los bonos hasta 51 centavos por dólar. Tras años de intensa competencia en el mercado móvil chileno, los analistas se preguntaban si Telefónica Móviles, que opera bajo la marca Movistar, atraería ofertas significativas, y a qué precio.
La compañía había registrado pérdidas durante dos años consecutivos, mientras cuatro grandes empresas competían por una participación en el relativamente pequeño mercado de telefonía móvil chileno. Al mismo tiempo, su rival WOM había salido recientemente de la quiebra, mientras que ClaroVTR había conseguido una nueva inyección de capital, lo que aumentaba la posibilidad de una renovada presión competitiva.
Durante meses, hubo pocas noticias sobre ofertas. Esto cambió a medida que comenzaron a surgir compradores potenciales a finales de año. A principios de 2026, las perspectivas de venta habían mejorado notablemente.
Partes interesadas
"El bono parece estar considerando una mayor probabilidad de transacción", declaró Fernández. "La situación actual ha mejorado las perspectivas de recuperación".
Sus rivales locales, Entel y América Móvil, fueron los primeros en confirmar su interés, anunciando planes para una posible oferta conjunta en octubre. Ese intento fracasó posteriormente, y ambas compañías ahora buscan presentar ofertas por separado. Bloomberg informó que Millicom, que opera en Latinoamérica bajo la marca Tigo, pero no tiene presencia en Chile, manifestó su interés a principios de este año. El periódico local El Mercurio informó que WOM presentó una oferta de US$ 1.000 millones.
“Entre los potenciales compradores, América Móvil y Entel tienen perfiles crediticios más sólidos, pero enfrentan obstáculos regulatorios debido a sus operaciones existentes en Chile”, afirmó Sharon Chen de Bloomberg Intelligence.
Millicom, en cambio, enfrentaría menos obstáculos regulatorios como nuevo participante. Si adquiriera Telefónica Móviles Chile y asumiera su deuda, los rendimientos de los bonos podrían reducirse aún más, señaló Chen. Los bonos de Millicom con vencimiento ese mismo año actualmente tienen un rendimiento cercano al 6%.
“Una transacción liderada por un comprador con una sólida capitalización como WOM, respaldada por accionistas institucionales globales, reduciría aún más el riesgo percibido de pérdidas”, afirmó Fernández. “La combinación de ambos crearía el mayor operador de telecomunicaciones de Chile, lo que reduciría la probabilidad de un bajo rendimiento operativo prolongado”.
Aun así, según Chen, WOM presenta un perfil crediticio más débil. Tras su quiebra, WOM está ahora bajo el control de acreedores como BlackRock Inc., Moneda Asset Management SA y Amundi SA.
En última instancia, la identidad del comprador determinará cuánto más podrán evalorizarse los bonos de Telefónica Móviles Chile.
"El resultado de la venta es el factor clave", dijo Chen.
