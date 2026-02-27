¿Sin el pie en el acelerador? 2026 habría comenzado con un crecimiento de la economía cercano a 1% tras apagadas cifras sectoriales en enero
Como "deficientes" se consideraron los datos de actividad que publicó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Noticias destacadas
Un complicado comienzo de año registró la actividad este viernes.
Según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Producción Industrial (IPI) anotó una caída de 1,6% en enero frente al mismo mes de 2025. En este resultado influyó una disminución de 3,8% en 12 meses de la manufactura y un tropiezo de 0,1% anual de la producción minera.
En el comercio, por otro lado, la actividad registró un incremento de un 3,2% interanual, donde el segmento minorista fue el que más influyó al anotar un alza de 3,9%.
“A primera vista son bastante deficientes, especialmente por la fuerte baja en la manufactura y una nueva baja en la minería. A lo anterior se suma un debilitamiento del consumo y electricidad, gas y agua (EGA)”, mencionó el gerente de estudios de Gemines, Alejandro Fernández.
“Sin embargo, me parece que estos datos son consistentes con una variación mensual desestacionalizada muy sólida, lo que refleja una base de comparación relativamente sólida”, agregó.
Por su parte, desde el Departamento de Estudios de Coopeuch señalaron que los datos sectoriales del INE dan cuenta de un "apagado" inicio de 2026, algo que también queda reflejado en la creación de empleo.
En un reporte, explicaron que parte del resultado se explica por la presencia de elementos transitorios, pero pusieron una nota de atención en la manufactura, que exhibió su mayor caída anual desde junio de 2024.
“La minería, en tanto, nuevamente registró una caída anual (y mensual), resultado con el que acumula ocho meses en terreno negativo. Por su parte, el comercio exhibió un crecimiento anual algo más acotado este mes en relación con el dinamismo de meses previos, y esta vez fue acompañado de una caída mensual”, agregaron desde Coopeuch.
Las proyecciones del mercado
Con las cifras del INE ya conocidas, desde el mercado se la juegan con sus proyecciones para el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) que publicará este lunes el Banco Central. Algunas, incluso bajo el 1%, como es el caso de BTG Pactual: 0,7% en 12 meses. Scotiabank Chile, en tanto, se la juega con un 0,8%.
“La actividad económica sigue dando muestras de un crecimiento más bien débil, de acuerdo con las cifras sectoriales conocidas al cerrar la semana”, mencionaron desde Bci Estudios en un informe.
Así, prevén que el Imacec de enero se ubicará en la vecindad de 0,9%, condicionado por un sesgo bajista debido al efecto calendario de contar con un día hábil menos y “reconociendo las limitaciones estructurales a las que nos hemos acostumbrado”.
Más arriba, Itaú y Santander se suscriben con un alza de 1% en 12 meses. En tanto, el analista de Bloomberg, Felipe Hernández, prevé un 1,1%, mientras que en Banchile Inversiones apuestan por una expansión anual de 1,2% para el primer mes del año.
Algo más optimistas, Coopeuch proyecta un alza anual de 1,4%, que estaría explicado principalmente por los servicios, y Gemines un 1,5%.
Bci Estudios también mencionó en su reporte que, hacia adelante, prevén una recuperación importante en las cifras de febrero, favorecidas por el arrastre estadístico de una base de comparación poco exigente tras el “apagón” de febrero de 2025. Bajo este escenario, estiman que el crecimiento de la actividad durante el primer trimestre de 2026 se consolidaría levemente por sobre el 2%.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
MOP descarta impacto en la construcción de Red de Hospitales del Biobío ante solicitud de quiebra de OHLI
El seremi de Obras Públicas del Biobío aseguró que la insolvencia de la filial de montaje industrial del holding OHL no afectará la construcción de los cuatro recintos médicos ni las obras viales en curso.
Tasa de desocupación nacional sube a 8,3% en el trimestre noviembre 2025-enero 2026, sobre las expectativas
El INE informó que en 12 meses el indicador registró un aumento de 0,3 puntos porcentuales por un alza de la fuerza de trabajo (1,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete