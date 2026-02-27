¿Sin el pie en el acelerador? 2026 habría comenzado con un crecimiento de la economía cercano a 1% tras apagadas cifras sectoriales en enero

Como "deficientes" se consideraron los datos de actividad que publicó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Un complicado comienzo de año registró la actividad este viernes.

Según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Producción Industrial (IPI) anotó una caída de 1,6% en enero frente al mismo mes de 2025. En este resultado influyó una disminución de 3,8% en 12 meses de la manufactura y un tropiezo de 0,1% anual de la producción minera.

En el comercio, por otro lado, la actividad registró un incremento de un 3,2% interanual, donde el segmento minorista fue el que más influyó al anotar un alza de 3,9%.

“A primera vista son bastante deficientes, especialmente por la fuerte baja en la manufactura y una nueva baja en la minería. A lo anterior se suma un debilitamiento del consumo y electricidad, gas y agua (EGA)”, mencionó el gerente de estudios de Gemines, Alejandro Fernández.

“Sin embargo, me parece que estos datos son consistentes con una variación mensual desestacionalizada muy sólida, lo que refleja una base de comparación relativamente sólida”, agregó.

Por su parte, desde el Departamento de Estudios de Coopeuch señalaron que los datos sectoriales del INE dan cuenta de un "apagado" inicio de 2026, algo que también queda reflejado en la creación de empleo.

En un reporte, explicaron que parte del resultado se explica por la presencia de elementos transitorios, pero pusieron una nota de atención en la manufactura, que exhibió su mayor caída anual desde junio de 2024.

“La minería, en tanto, nuevamente registró una caída anual (y mensual), resultado con el que acumula ocho meses en terreno negativo. Por su parte, el comercio exhibió un crecimiento anual algo más acotado este mes en relación con el dinamismo de meses previos, y esta vez fue acompañado de una caída mensual”, agregaron desde Coopeuch.

Las proyecciones del mercado

Con las cifras del INE ya conocidas, desde el mercado se la juegan con sus proyecciones para el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) que publicará este lunes el Banco Central. Algunas, incluso bajo el 1%, como es el caso de BTG Pactual: 0,7% en 12 meses. Scotiabank Chile, en tanto, se la juega con un 0,8%.

“La actividad económica sigue dando muestras de un crecimiento más bien débil, de acuerdo con las cifras sectoriales conocidas al cerrar la semana”, mencionaron desde Bci Estudios en un informe.

Así, prevén que el Imacec de enero se ubicará en la vecindad de 0,9%, condicionado por un sesgo bajista debido al efecto calendario de contar con un día hábil menos y “reconociendo las limitaciones estructurales a las que nos hemos acostumbrado”.

Más arriba, Itaú y Santander se suscriben con un alza de 1% en 12 meses. En tanto, el analista de Bloomberg, Felipe Hernández, prevé un 1,1%, mientras que en Banchile Inversiones apuestan por una expansión anual de 1,2% para el primer mes del año.

Algo más optimistas, Coopeuch proyecta un alza anual de 1,4%, que estaría explicado principalmente por los servicios, y Gemines un 1,5%.

Bci Estudios también mencionó en su reporte que, hacia adelante, prevén una recuperación importante en las cifras de febrero, favorecidas por el arrastre estadístico de una base de comparación poco exigente tras el “apagón” de febrero de 2025. Bajo este escenario, estiman que el crecimiento de la actividad durante el primer trimestre de 2026 se consolidaría levemente por sobre el 2%.