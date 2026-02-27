Catherine Tornel será la nueva presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero

La ingeniera comercial de la Universidad Católica cuenta con una vasta experiencia en el mercado de capitales, tanto en el ámbito público como privado y es experta en regulación y políticas financieras.

Después de varias semanas de búsqueda, finalmente el Presidente electo, José Antonio Kast, escogió a la nueva presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Se trata de Catherine Tornel, quien actualmente es comisionada del regulador.

Tornel es ingeniera comercial de la Universidad Católica, cuenta con un magíster en Finanzas en la misma casa de estudios y además, es master en Finanzas de la London Business School, Inglaterra, con especialización en inversiones y finanzas cuantitativas.

La nueva presidenta de la CMF tiene una vasta experiencia en el mercado de capitales, tanto en el ámbito público como privado y es experta en regulación y políticas financieras.

En las últimas semanas, el nombre que había sonado para asumir la CMF fue el abogado y exfiscal de la Superintendencia de Bancos, Cristián Carmona.

Su paso por Hacienda

Entre 2018 y 2020 fue coordinadora de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda.

Durante ese periodo, Tornel fue pieza clave para impulsar proyectos de ley tales como: la nueva Ley de Bancos; Portabilidad Financiera; Ley de Bolsa de Productos,

Ley que cautela el buen funcionamiento del mercado financiero; la iniciativa que modificó el funcionamiento de Fogape para enfrentar los efectos de la pandemia, y también, avanzó en la tramitación de los proyectos de Ley de Protección de Datos Personales y el de Transparencia y Responsabilidad de Agentes de Mercado.

Tras dejar Hacienda se integró al Banco Central como asesora del consejo y fue miembro del comité para la fijación de límites a las tasas de intercambio en representación del instituto emisor. Además, entre 2008 y 2018 fue economista senior de la gerencia de infraestructura y regulación financiera del Banco Central.

Experiencia en el mercado

Previo a su llegada a la CMF en 2023, era vicepresidenta de Transbank y directora de Banchile Administradora General de Fondos (AGF).

Además, ha sido gerenta de área en el Banco de Chile; de riesgo y nuevos negocios en la Cámara de Compensación de Pagos de Alto Valor; y de inversiones en BBVA Seguros de Vida, y formó parte de BBVA Pensiones y Seguros América Latina, y BBVA ProVida.