Bancos parten con el pie derecho 2026: utilidades de enero crecen 37,94% interanual
Mientras, las colocaciones totales del sistema bancario registraron una baja de 1,59% en comparación con enero de 2025.
Noticias destacadas
Gracias a menores gastos operacionales, un mejor resultado financiero neto y una reducción de los márgenes de intereses, el sistema bancario chileno registró utilidades por $ 444.183 millones al cierre de enero de 2026, según publicó este viernes la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Lo anterior, implicó un alza de 8,91% respecto al mes anterior, cuando alcanzó $ 418.558 millones y en comparación con el mismo mes de 2025, las ganancias bancarias registraron un crecimiento de 37,94%.
Esta alza fue explicada por un “menor gasto por pérdidas crediticias, menores impuestos y un mejor resultado financiero neto, los cuales, en su conjunto compensan la contracción del margen de intereses y reajustes”, aseguró el regulador.
Colocaciones
Con un panorama diferente, al último día de enero, las colocaciones totales del sistema bancario registraron una baja de 1,59% en comparación con el mismo mes del año pasado, lo que además profundizó su disminución con respecto del mes anterior.
Uno de los factores que provocó la caída fue la contratación de créditos para empresas, ya que registró una baja de 4,06% respecto al primer mes de 2025, como consecuencia de una disminución en los préstamos comerciales exterior, como en los créditos dentro del territorio nacional.
Mientras, las colocaciones de consumo anotaron un incremento de 2,94% en 12 meses, lo que implicó un menor crecimiento respecto a lo registrado en diciembre de 2025, a causa de la baja en los créditos asociados a tarjetas. Por su parte, la cartera hipotecaria tuvo un alza de 1,04% interanual.
Por institución
Bci continúa manteniendo su liderazgo en créditos comerciales. Al primer mes del año, la entidad reportó una participación de 25,24% de los préstamos totales destinados a empresas. Así, registró un alza respecto a enero de 2025, cuando alcanzó el 24,91%.
En colocaciones de consumo, Banco Santander se posicionó en el primer puesto luego de anotar una participación de 18,54% del total de créditos a personas naturales.
La única cartera que sufrió cambios en el último año fue la hipotecaria. En enero de 2025, Santander encabezó la lista con 19,41% del total de créditos para la vivienda contratados. Sin embargo, al cierre del primer mes de este año, BancoEstado desplazó a Santander y la entidad estatal ocupó el primer lugar con 19,04% del total.
