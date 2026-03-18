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Entre Códigos

El sello que está tomando la emblemática Tercera Sala de la Suprema tras la salida del exministro Muñoz

Expertos tienen opiniones dispares. Mientras unos ven que aún es pronto para inferir jurisprudencia, algunos comienzan a advertir “señales de ajuste”.

Por: C. RIVAS Y K. PEÑA

Publicado: Jueves 19 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

Corte Suprema leyes abogados gobierno Ministros tribunales
<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

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