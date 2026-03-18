Osvaldo Adasme, el elegido por el Gobierno para asumir de comisionado en la CMF
El actual director de supervisión prudencial y exSBIF ocupará la silla que dejó Catherine Tornel, quien asumió la presidencia del regulador.
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La conformación del nuevo consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) va tomando forma. Recientemente, el Gobierno propuso a Osvaldo Adasme como nuevo comisionado y ocupará el lugar que dejó Catherine Tornel, quien asumió la presidencia del regulador.
Adasme es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y máster en Dirección de Empresas del IEDE Business School.
Ingresó a la exSuperintendencia de Bancos e Instituciones Financieras como analista de riesgos en 1990, y luego se desempeñó como jefe de grupo de analistas. Entre 1993 y 1997, fue jefe de riesgos y subgerente de créditos en una entidad del sector bancario y a fines de 1997 retornó a dicha Superintendencia, como jefe del Departamento de Supervisión.
En 2001 fue nombrado Director de Supervisión y desde 2018 fue designado Intendente de Supervisión de Bancos e Instituciones Financieras, hasta marzo de 2021, cuando asumió como Director General de Supervisión Prudencial de la CMF.
De acuerdo con el sitio web del regulador, Adasme también ha sido consultor en materias de supervisión de riesgos de crédito y sectores económicos para otros organismos supervisores de la región y ha impartido programas de instrucción en materias de gestión de riesgos de crédito.
También, fue asesor para el Fondo Monetario Internacional (FMI) en programas de evaluación del sector financiero de otros países (Financial Sector Assessment Program, FSAP).
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