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Osvaldo Adasme, el elegido por el Gobierno para asumir de comisionado en la CMF

El actual director de supervisión prudencial y exSBIF ocupará la silla que dejó Catherine Tornel, quien asumió la presidencia del regulador.

Por: Nicolás Cáceres

Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2026 a las 08:23 hrs.

CMF regulador Banca Nicolás Cáceres
<p>Osvaldo Adasme, el elegido por el Ejecutivo para la CMF.</p>

Osvaldo Adasme, el elegido por el Ejecutivo para la CMF.

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